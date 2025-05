Addio al nubilato a Parigi e matrimonio con Bezos a Venezia: Sanchez sceglie le città dell'amore

Venezia, 16 maggio 2025 - Conto alla rovescia per il matrimonio dell'anno tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La giornalista televisiva e il fondatore di Amazon, tra le persone più ricche al mondo, convoleranno a nozze a giugno. Per pronunciare il loro fatidico sì hanno scelto una delle città più romantiche: Venezia con la sua poesia e il fascino della laguna. Ma la festa per la futura sposa è già iniziata in una location da sogno, la 55enne ha organizzato il suo addio al nubilato nella città dell'amore: Parigi. La Sanchez ha condiviso le foto dell'evento su Instagram: scatti in bianco e nero che raccontano la magia dell'amicizia.