Federica Pellegrini: "La mia vita da mamma". La 'Divina' divisa tra amore, lavoro e impegno sociale

Verona, 25 marzo 2025 - La vita da mamma di Federica Pellegrini. Nel nuovo numero del settimanale 'Chi' la 'Divina' traccia un bilancio dei suoi primi 15 mesi con la piccola Matilde. In questi giorni si trova a Livigno, dove a fine aprile aprirà la sua accademia di nuoto professionale Fede Academy, in provincia di Sondrio, nella Valtellina. Insieme a lei ci sono il marito Matteo Giunta, pesarese, ex nuotatore e allenatore di nuoto, e la bimba.

Il 3 gennaio 2024, alle 6.51, era nata la principessa di casa. Nell’intervista parla della primogenita, del rapporto con Giunta e della prima presidente donna del Comitato internazionale olimpico. Ed evidenzia che per ora la sua priorità è proprio Matilde.