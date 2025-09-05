Da oggi Venezia è ancora più magica, cosa racconta la canzone ‘Piazza San Marco’ di Annalisa e Marco Mengoni

Venezia, 5 settembre 2025 – Un omaggio a Venezia e alla magia di piazza San Marco “bella da far schifo”.

Sono i contenuti del nuovo progetto artistico di Annalisa. Nella giornata di oggi, infatti, è uscito il nuovo singolo dal titolo 'Piazza San Marco' di Annalisa e Marco Mengoni.

Insieme per la prima volta per realizzare questo brano, che rappresenta un intenso viaggio emotivo.

I due artisti già nei giorni precedenti, attraverso i canali social, avevano annunciato la canzone, che oggi è su tutte le piattaforme digitali e pronta a diventare uno dei brani più scaricati ed ascoltati.

Nel video del singolo si vede Annalisa camminare lungo il loggiato di Venezia e le suggestive calli, sullo sfondo i ponti, fino all’incontro con Marco Mengoni, dove le voci s’intrecciano con le parole della canzone.

Sullo sfondo, poi, l’iconica piazza San Marco in tutta la sua bellezza in notturna.

Il brano farà parte del nuovo album di Annalisa 'Ma io sono fuoco' in uscita nell’autunno 2025.

Il singolo ‘Piazza San Marco’ è stato scritto da Annalisa con Davide Simonetta, Alessandro Raina e Marco Mengoni, è una ‘ballad’ in bianco e nero, un racconto cinematografico in cui i protagonisti si confidano trovando supporto una nell'altro.

Un connubio vocale e narrativo sorprendete, sullo sfondo maestoso di uno dei luoghi più iconici del mondo.

Nel brano il concetto di conforto è centrale e rappresentato dalle mani dei due protagonisti che si tendono una verso l'altra, come in un continuo confronto e supporto, e come loro stessi cantano: quando la notte finisce "la tua mano è ancora nella mia"