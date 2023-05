Zaia, se Electrolux vende il Governo usi i poteri speciali di veto

Veneto, 27 maggio 2023 – "Lo dico chiaramente: se è vero e se dovesse mai verificarsi, ma ad oggi a me non risulta sia così, che ci fosse un tentativo di passare di mano, il Governo deve assolutamente esercitare la Golden Power". Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, a proposito dei piani di Electrolux in Italia, in particolare nel sito di Susegana, in provincia di Treviso.

Ci sono infatti voci, mai ufficializzate ma neppure smentite da Electrolux, per cui l’azienda svedese possa essere venduta ai cinesi di Midea, colosso dell’elettrodomestico che sta facendo diverse acquisizioni. La notizia della trattativa in corso sarebbe però confermata da media cinesi. Si è poi aggiunta l’indiscrezione di un interessamento anche da parte di Samsung, altro colosso, ma sudcoreano.

Electrolux ha 5mila lavoratori in 5 siti produttivi in Italia, tra cui quello veneto a Susegana, con 1400 dipendenti.

In questo caso Luca Zaia si appella al Governo perché attivi la formula del ‘golden power’ e ponga il veto alla vendita, nel caso le voci vengano confermate.

"Noi - ha aggiunto - non possiamo permetterci di diventare terra di conquista da parte di qualcuno". Zaia ha poi riferito di aver incontrato i vertici "non più tardi di qualche settimana fa, e di dismissione dell'interesse non me ne hanno parlato; meglio ancora, mi hanno palesato un fronte di investimento importante per rafforzare il nostro sito produttivo. I lavoratori sappiano che noi comunque siamo assolutamente vigili per mantenere l'occupazione e far crescere la qualità della produzione".

Il presidente della Regione Luca Zaia aveva annunciato pubblicamente il 14 aprile scorso che Electrolux era pronta ad investire 110 milioni di euro nello stabilimento di Susegana (Treviso) per avviare una terza linea produttiva che avrebbe dato lavoro a cento operai. E si era dichiarato particolarmente soddisfatto dell’”importante investimento annunciato” parlando dello stabilimento di Susanega come di “un’azienda strategica per il nostro territorio”, di “un presidio identitario e storico” e per la quale “la Regione del Veneto si è spesa con tutte le sue energie”. L’investimento, secondo quanto annunciato, punterebbe alla realizzazione della terza linea automatizzata "Genesi". La seconda era stata inaugurata nel 2021, la prima nel 1989.

Per poteri speciali (golden power) si intendono, tra gli altri, la facoltà di dettare specifiche condizioni all'acquisito di partecipazioni, di porre il veto all'adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni.

Golden Power consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate o in mano pubblica.

Si tratta, in particolare, come spiega in dettaglio il sito della Camera dei deputati (La disciplina del golden power: quadro normativo) di poteri esercitabili nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché di taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori di energia, trasporti e infrastrutture, comunicazioni, ma anche delle assicurazioni e dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei pubblici servizi.

Il Golden Power si ricollega agli istituti della "golden share" e "action spécifique", previsti rispettivamente nell'ordinamento inglese e francese.