Luxottica, 40 milioni ai dipendenti italiani con il premio aziendale

Belluno, 11 aprile 2025 - Un premio di risultato 2024 aziendale che ha raggiunto un valore lordo di 40 milioni di euro. Un dato in crescita di oltre il 10% rispetto allo scorso anno, grazie a un sistema incentivante e di calcolo sempre più inclusivo che coinvolge oggi circa 13mila dipendenti, il 10% in più nei dodici mesi.

Il premio 2024 a livello individuale di EssilorLuxottica, azienda leader a livello mondiale specializzata nella produzione e nel commercio di occhiali da vista e da sole e lenti oftalmiche, conferma sostanzialmente i valori record dello scorso anno, grazie al buon andamento degli indici di redditività e sostenibilità aziendali sottostanti.

Con il contributo delle componenti addizionali legate alle prestazioni individuali, il premio base di 3.181 euro lordi può arrivare fino a circa 4.100 euro lordi e circa 4.400 euro lordi se il dipendente sceglie di convertire l’importo in beni e servizi welfare.

La settimana corta

Le 'settimane corte', invece, sono state introdotte con l'ultimo contratto integrativo aziendale siglato con le organizzazioni sindacali: oltre 1.500 gli addetti delle fabbriche italiane che aderiscono volontariamente al nuovo modello orario avviato da EssilorLuxottica esattamente un anno fa e che prevede 20 giorni di riposo aggiuntivi l'anno a parità di stipendio.

Nel 2025 la settimana corta ha registrato un incremento straordinario delle adesioni, con una crescita di oltre il 150% rispetto all'anno precedente.

Angeli: “Un premio che permette di riconoscere professionalità”

Piergiorgio Angeli, chief people officer di EssilorLuxottica spiega: “EssilorLuxottica continua a creare crescita e valore con una forte attenzione alla sostenibilità, e siamo felici di poter confermare anche quest’anno in accordo con le Organizzazioni Sindacali una redistribuzione record di una parte di questo valore alle nostre persone che ogni giorno in Italia contribuiscono al successo dell’azienda. È un premio sempre più inclusivo, che abbraccia un numero crescente di persone e tipologie contrattuali. Nella sua formulazione innovativa, ci permette di riconoscere professionalità, eccellenze e una rilevanza industriale e strategica delle nostre attività nel Paese su cui vogliamo continuare a costruire il successo di EssilorLuxottica, condividendo obiettivi, risultati e il nostro senso di comunità”.

La soddisfazione dei sindacati

I segretari nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, rispettivamente Sonia Tosoni, Raffaele Salvatoni e Livia Raffaglio, commentano così il premio di risultato per i dipendenti: “Esprimiamo soddisfazione per i risultati raggiunti nel premio, che insieme alle altre iniziative concordate tra Azienda e sindacato mirano a mettere al centro le persone promuovendo occupabilità, oltre la competitività attraverso un dialogo sindacale costruttivo e moderno. Ancora una volta abbiamo la dimostrazione che relazioni sindacali consolidate e partecipative generano valore per tutte le parti coinvolte, azienda, sindacato e lavoratori. In un contesto sempre più complesso e sfidante quale quello attuale il risultato di oggi sottolinea l’importanza del capitale umano come motore fondamentale per uno sviluppo sostenibile e di qualità, sia per l'azienda sia per l'intero settore".