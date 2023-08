Precipita dal Monte Duranno per un malore: 52enne trevigiano muore dopo un volo di 40 metri

Belluno, 7 agosto 2023 – È precipitato con un volo di 40 metri su un sentiero di montagna dopo essere stato colto da un malore. È morto così un escursionista trevigiano di 52 anni, originario di Vittorio Veneto, nel Trevigiano. L'uomo stava percorrendo con un amico il sentiero Osvaldo Zandonella – un passo molto impegnativo che si trova sul Monte Duranno, a cavallo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia – quando si è sentito male, scivolando nella scarpata. A dare l'allarme il compagno di avventura, che ha chiamato il Suem 118.

È successo questa mattina intorno alle 11.20, quando l’amico ha chiamato la centrale operativa del 118 dicendo che il 52enne – dopo aver lamentato un malore al torace – si era piegato su se stesso cadendo fuori dal sentiero, sparendo alla vista. Risaliti alle coordinate della posizione, sul posto è volato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore.

I soccorritori sono intervenuti con l'elicottero, ma hanno che potuto constatare il decesso dell'escursionista. Ottenuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, la salma è stata recuperata con il verricello e trasportata a Perarolo di Cadore, dove si trovava un squadra del Soccorso alpino di Pieve di Cadore, per eventuale supporto alle operazioni, e una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo, per i rilievi del caso. Anche il compagno è stato imbarcato ed è rientrato con l'equipaggio.