Famiglia uccisa in Cadore, perizia psichiatrica per Angelika Hutter? Caccia alle cartelle cliniche negli ospedali tedeschi

Venezia, 13 luglio 2023 – Potrebbe essere sottoposta a perizia psichiatrica Angelika Hutter, la conducente dall'Audi A3 nera che una settimana fa ha investito e ucciso tre persone a Santo Stefano di Cadore. La 32enne tedesca è ancora ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia, dove è piantonata 24 ore su 24. L’avvocato della donna – per la quale è stato confermato l’arresto preventivo con l’accusa di omicidio stradale plurimo – sta valutando di sottoporla perizia psichiatria alla ricerca di un eventuale disagio psichico. Intanto, domani si terranno a Favaro Veneto i funerali delle vittime e lutto cittadino a Venezia.

Domani mattina, venerdì 14 luglio, a Favaro Veneto, in provincia di Venezia, ci saranno i funerali delle tre vittime dell’incidente avvenuto il 6 luglio a Santo Stefano di Cadore. Un ultimo addio congiunto nella chiesa di Sant'Andrea per Marco Antoniello, Mariagrazia Zuin e il piccolo Mattia di soli 2 anni. La cerimonia inizierà alle 10.30.

I prossimi passi delle indagini – che secondo il procuratore capo di Belluno, Paolo Luca, saranno molto lunghe e potrebbero durare fino a un anno – saranno quelli di reperire le cartelle cliniche di eventuali ricoveri avuti da Angelika negli ospedali tedeschi. In particolare, si passeranno al setaccio le strutture della zona limitrofa al paese bavarese di Alholming, dove risiedeva la 32enne fino all'autunno scorso. Da quel momento è scattato qualcosa e la donna ha iniziato a vivere in auto vagando per l’Europa.

Mentre l’avvocato della donna sta valutando se richiedere la perizia psichiatrica, la Procura sembra avere dei dubbi sulla situazione in cui versa la donna. Bisognerà capire nelle prossime ore se lo stato di alterazione in cui versa sia dovuto allo choc dell’incidente, oppure se possa essere antecedente alla tragedia. “Superata la condizione di choc post-traumatico, potrebbe anche non essere necessaria la consulenza psichiatrica forense”, ha detto lunedì il procuratore Paolo Luca, alla guida delle indagini sul caso della famiglia travolta nel Bellunese.