Febbre Oropouche, registrato in Veneto il primo caso europeo del virus. “Rischio di infezioni autoctone”

Verona, 14 giugno 2024 – Il Dipartimento di malattie infettive tropicali dell’Irccs Sacro Cuore di Negrar (Vr) ha registrato il primo caso europeo di febbre Oropouche, normalmente diffusa nella regione amazzonica. Le Asl della Regione Veneto e i servizi di monitoraggio internazionale sono stati prontamente allertati. La paziente avrebbe viaggiato di recente nella zona tropicale caraibica.

Il virus è stato isolato in sicurezza al laboratorio Bsl3 del Dipartimento: un passo iniziale per sviluppare test diagnostici specifici e studi sulla capacità di veicolare il virus da parte di specie di zanzare e moscerini diffusi anche in Italia.

Origini e casi

Il virus che causa la febbre Oropouche è stato scoperto nel 1955, quando fu riscontrato per la prima volta nel sangue di un lavoratore forestale di Trinidad e Tobago. “È una delle arbovirosi più diffuse del Sudamerica, con oltre 500mila casi diagnosticati dal 1955 a oggi, un numero probabilmente sottostimato viste le limitate risorse diagnostiche disponibili nell'area di diffusione”, mette in allerta Federico Giovanni Gobbi, direttore del Dipartimento di malattie infettive, tropicali e Microbiologia dell'Irccs di Negrar. Secondo il ricercatore, dalla fine del 2023 al 2024, sono stati registrate più di 5mila infezioni in Bolivia, Brasile, Colombia, Perù e Cuba tra la fine del 2023 e il 2024.

Come si trasmette

Non è mai stata documentata la trasmissione da uomo a uomo. Il virus si contrae attraverso la puntura di insetti vettori, in primis la Culicoides paraensis, un moscerino diffuso nel continente americano. Ci si chiede ora se gli insetti presenti in Italia possano fungere da vettori.

Quali sono i sintomi

Stando ai medici dell’istituto veronese, i sintomi della febbre Oropouche consistono in febbre alta (oltre i 39 gradi), mal di testa, dolore retrorbitale, malessere generale, mialgia, artralgia, nausea, vomito e fotofobia. Più raramente, è possibile che sia intaccato il sistema nervoso centrale, causando così meningite e cefalite. E per quanto riguarda il tempo di incubazione? “I sintomi si manifestano di solito dopo 3-8 giorni dalla puntura dell’insetto vettore”, spiega Concetta Castilletti, responsabile dell’Unità di virologia e patogeni emergenti.

Nel 60% dei casi, dopo un periodo che varia dai due giorni a un mese dalla prima fase acuta, i sintomi si ripresentano in forma meno grave.

Cosa c’entra il cambiamento climatico

"Le arbovirosi come la febbre Oropouche, o come dengue, Zika, Chikungunya costituiscono una delle emergenze di salute pubblica con le quali dobbiamo abituarci a convivere – chiariscono gli esperti dell’Irccs di Negrar – I cambiamenti climatici e l'aumento degli spostamenti delle popolazioni umane rischiano di rendere endemici anche alle nostre latitudini virus un tempo confinati nella fascia tropicale”.