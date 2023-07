Festa del Redentore 2023, fuochi d’artificio: orari, quanto durano e da dove vederli

Venezia, 15 luglio 2023 – Tutto pronto per la "Notte Famosissima", il momento più atteso e spettacolare della Festa del Redentore 2023 quando il cielo buio sopra il bacino di San Marco sarà illuminato per quasi un’ora dal tradizionale spettacolo pirotecnico.

Orario e tempi

I fuochi d’artificio inizieranno, come da tradizione, alle 23.30 di sabato 15 luglio e per circa 40 minuti illumineranno il Bacino con uno spettacolo unico al mondo, che vedrà sparare in aria circa 6.500 artifici. Per assistere all’evento è necessario fare la prenotazione online (sul sito ufficiale www.redentorevenezia.it) sia per chi intende assistere allo spettacolo da terra sia per chi sarà in barca.

Da dove si può vedere lo spettacolo

Per l’elevato numero di persone che saranno presenti e per garantire la sicurezza l’accesso alle varie aree da cui saranno visibili i fuochi è contingentato. Le aree a terra con i posti prenotabili online sono suddivise per settori che sono Zattere, Piazzetta San Marco, Riva degli Schiavoni, Giudecca mentre per la sosta e l’ormeggio delle imbarcazioni le zone variano a seconda della tipologia di natante e gli ingressi sono regolamentati da apposita ordinanza. Ugualmente, un’apposita ordinanza detta le regole della navigazione in occasione di questa particolarissima serata.

Domenica gratis la mostra di Arthur Duff

Domenica 16 luglio la Casa di The Human Safety Net sarà aperta a tutti con ingresso gratuito. Un'occasione speciale per visitare, dopo lo spettacolo dei fuochi d'artificio della sera precedente, una mostra che proprio da questa espressione di bellezza ha tratto ispirazione. Si tratta di "The Hungriest Eye. The Blossoming of Potential" dell'artista Arthur Duff, che permette ai visitatori di veder trasformato l'insieme dei propri punti di forza in una rappresentazione artistica unica, grazie ad un innovativo sistema laser.