Cortina, bloccata la funivia Faloria: era scaduta la revisione delle funi. Turisti in rivolta

Cortina d’Ampezzo (Belluno), 17 luglio 2023 – Chiusa la funivia Faloria nel cuore delle Dolomiti, stagione a rischio per gli albergatori della zona. Lo stop forzato dell’impianto – che collega Cortina al rifugio Faloria, sul comprensorio del monte Cristallo – è dovuto alla scadenza della revisione delle funi di scorrimento. Il blocco della funivia è arrivato sabato dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture (Ansfisa), organo di controllo del Ministero dei trasporti. La funivia era stata riaperta ai turisti circa tre settimane fa, solo sette giorni prima della scadenza della certificazione

Cosa è successo: turisti in subbuglio

La certificazione sullo scorrimento delle funi passanti delle cabine, che per legge ha una durata di sette anni, sarebbe scaduta nel mese di giugno, ma la società di gestione non avrebbe fatto in tempo a rinnovarla. Un cartello apposto sulla Funivia Faloria ha avvertito i turisti che l’impianto di risalita è stato chiuso per “pratiche amministrative straordinarie”. I gestori hanno previsto un servizio sostitutivo in jeep per raggiungere il rifugio in quota. La funivia era stata riattivata per la stagione estiva il 23 giugno scorso. Sono almeno 350 i turisti che la utilizzano quotidianamente. La vecchia stazione della funivia venne scelta nel 1993 come set per le riprese di ‘Cliffhanger-Ultima Sfida’, film d'avventura interpretato da Silvester Stallone.

La società: “Pensavano a un rinnovo entro l’anno”

“Una scadenza che non abbiamo rispettato perché eravamo convinti che fosse nell’anno solare, invece c’era una data precisa da dover rispettare”, ha detto il presidente della società di gestione, Alessandro Menardi, al Corriere delle Alpi. “Sabato ci è arrivata la lettera dell’ex Ustif – continua la dichiarazione – che ci dava lo stop al funzionamento. Purtroppo è arrivata di sabato e nel weekend gli uffici sono chiusi, quindi non abbiamo ancora avuto un confronto. Noi abbiamo inteso l’autorizzazione con scadenza sì fissata, ma con rinnovo da effettuare nell’anno solare”.