Raffiche di grandine nel Trevigiano, devastate le Colline del Prosecco: chicchi di ghiaccio come palline da tennis

Treviso, 20 luglio 2023 – Una grandinata devastante si è abbattuta di nuovo sul Veneto. Raffiche di chicchi di ghiaccio grandi come palline hanno colpito ieri la zona nord orientale della regione, danni a case e coltivazioni dell’Alta Marca Trevigiana. La tregua è durata poco meno di 24 ore, poi la nuova ondata di maltempo è tornata a colpire il territorio veneto, già martoriato da una tromba d’aria sulle Dolomiti. Questa volta, l’epicentro della grandinata è stato registrato nel Trevigiano, tra Montebelluna e Pederobba, ma numerose segnalazioni sono arrivate anche dalle province di Padova, Venezia, Rovigo e la zona est di Vicenza. Zaia ha firmato ieri lo stato di emergenza regionale per il Bellunese, oggi el misure previste dal decreto porrebbero essere estese alla provincia di Treviso.

I vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte con centinaia di richieste d'intervento per i violenti temporali di acqua, grandine e vento che hanno interessato gran parte della regione. Oltre 350 le chiamate arrivate ai centralini di emergenza, le squadre di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona hanno lavorato per ore nelle zone più colpite. In particolare, i pompieri si sono occupati del taglio di piante e alberi che hanno invaso le sedi stradali, ma anche della rimozione di lucernari rotti e vetri resi pericolanti dalle violente grandinate e dal vento. Sono interventi anche per la messa in sicurezza delle coperture dei tetti. Il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con l'arrivo di squadre provenienti da fuori regione.

Grandinata record nel Trevigiano

Palline di ghiaccio enormi, con diametri fino a 10 centimetri. Numerosi i danni anche per il forte vento che si è abbattuto in quasi tutto il Veneto: auto distrutte, finestre sfondate e case danneggiate. Gli agricoltori stanno facendo la conta delle coltivazioni distrutte da grandine, pioggia e raffiche di vento, dopo che ieri Coldiretti aveva registrato 24 tempeste in tutto il Nord Est nel giro di un’ora.

La grandinata più intensa ha colpito le aree dei comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba. Zone, com'è noto, famose per le coltivazioni viticole del Prosecco. Nelle immagini che i residenti hanno postato sui social, si vedono chicchi di ghiaccio grandi come palle da tennis. Grossi danni vengono segnalati alle automobili.

In aggiornamento