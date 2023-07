Grandine in Veneto, l’appello di Ciambetti: “Aprite i parcheggi dei centri commerciali e date riparo alle auto”

Venezia, 24 luglio 2023 – “Se grandina, aprite i parcheggi dei centri commerciali e date riparo alle auto”. È l’appello lanciato dal presidente del consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Troppi episodi di maltempo stanno invadendo la regione e l’attenzione è alta. Nelle ultime ore, la protezione civile ha diramato l’allerta arancione per temporali e grandine in arrivo. E la regione corre ai ripari. Ecco come proteggere le auto dalla grandine.

"Considerata l'impressionante frequenza di temporali con pesanti grandinate che colpiscono la nostra regione – è la proposta di Ciambetti –chiedo ai responsabili dei principali centri commerciali o supermercati che hanno parcheggi coperti di tenerli aperti anche nelle ore serali e notturne per fornire adeguati ricoveri agli automobilisti che non dispongo di garage".

Troppi danni

"Sono centinaia gli automobilisti che hanno subito gravi danni alle autovetture e le carrozzerie stentano a tenere il passo con le riparazioni”, continua il presidente del consiglio regionale. “C'è chi ha stipulato un’assicurazione sui danni da grandine o eventi meteo, ma credo che la prevenzione sia necessaria". Ciambetti spera "che questa ondata di meteo avverso tremenda possa diminuire di intensità o cessare, ma le previsioni lasciano poco spazio e proprio per questo ritengo utile aprire spazi protetti a chi ne ha bisogno”.

Sbarre alzate nei parcheggi coperti: la proposta

“Avere grandi garage coperti vuoti mi sembra uno spreco insostenibile – entra nel merito il consigliere – quando la messa in sicurezza consentirebbe straordinari risparmi, sicuramente superiori ai costi necessari per tenere aperte queste strutture. Penso che molti automobilisti sarebbero anche disposti a pagare un equo contributo, ma mi auguro che ciò non sia un ostacolo".