La pastasciutta antifascista negata dalla sindaca di Rosà arriva sul tavolo del ministro: “Lesa la libertà costituzionale”

Rosà (Vicenza), 26 luglio 2023 – Non si placa la polemica sulla ‘pastasciutta antifascista’ negata dalla sindaca di Rosà, una vicenda che sta infiammando il Vicentino. E oggi la vicenda è arrivata fino a Roma, sul tavolo del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Questa mattina è stata presentata dal senatore Andrea Martella, che è anche il segretario del Partito Democratico del Veneto, un’interrogazione al ministro per chiedere di approfondire quanto avvenuto e verificare se nei confronti dell'Anpi siano “stati posti in essere atti amministrativi lesivi del principio costituzionale di libertà di manifestazione”.

Tutto è iniziato con la richiesta avanzata al Comune dall’Anpi – attraverso quattro sezioni del Bassanese – per celebrare il tradizionale appuntamento che ogni anno viene organizzato in tutto il Paese in omaggio alla famosa pastasciutta offerta dai fratelli Cervi agli abitanti del Reggiano per festeggiare la deposizione di Benito Mussolini. Era il 25 aprile 1943 e fu una vera festa per tutti.

Una tradizione che dura da ben 80 anni in ogni angolo d’Italia. Ma quest’anno la sindaca leghista della cittadina vicentina di Rosà, Elena Mezzalira, ha detto no. Il Comune ha infatti negato lo spazio al Parco Sacro Cuore alle sezioni Anpi che avevano organizzato la ‘Pastasciutta antifascista’. Subito è insorto il centrosinistra, la vicenda è rimbalzata su tutti i tavoli diventano una questione prettamente politica. E il braccio di ferro è iniziato.

Il municipio ha giustificato il diniego appellandosi a ragioni di ordine pubblico e al regolamento comunale che limita l'uso delle aree verdi cittadine a finalità puramente socio ricreative. “Il titolo dato all’iniziativa – ha detto la prima cittadina di Rosà, Elena Mezzalira, ai microfoni di Tva Venezia – fa intendere che non si tratti solo di un evento conviviale o culturale. Tanto che la strumentalizzazione che ne è stata fatta mi lascia alquanto perplessa. Sono liberi di trovare un’altra sede per la stessa iniziativa”. Alla fine gli attivisti di Anpi quella pasta l’hanno mangiata, ma portandosela da casa.

La sindaca ha motivato il rifiuto con una lettera: “Il nome dell’iniziativa può essere purtroppo richiamo di disordini e di problemi di sicurezza e ordine pubblico, tant’è che, sentito anche il commissariato di Bassano, lo stesso ritiene, nel caso l’iniziativa si realizzi, di dover allertare il proprio personale e le altre forze dell’ordine”. Ma non solo. “Considerato che l’iniziativa è stata pubblicizzata sui social ed è promossa dalle quattro sezioni Anpi dell’Altopiano dei sette Comuni, di Bassano, di Marostica e della Valbrenta per tutti i suoi simpatizzanti, risulta difficile quantificare il numero dei partecipanti”.

"Il diniego è stato giustificato dalla sindaca per motivi di ordine pubblico, ma è palese che le ragioni sono esclusivamente politiche, il che pone problemi di rispetto delle prerogative costituzionali", afferma Martella. Nell'interrogazione, il senatore democratico segnala anche l'atto intimidatorio di Vicenza, in contra' Burci, dove nelle stesse ore in cui si stava allestendo un'altra pastasciutta antifascista, è stato affisso uno striscione con la scritta 'Se manca olio, lo portiamo noi', firmato dal movimento Movimento Italia Sociale. "È un messaggio di chiara matrice neofascista e chiediamo al ministro di prestare molta attenzione agli atti intimidatori di questo tipo che si ripetono sul territorio".