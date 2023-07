Leonardo Maria Del Vecchio pronto a risposarsi con Jessica Serfaty. Cosa sappiamo del nuovo amore dell’erede Luxottica

È pronto a risposarsi Leonardo Maria Del Vecchio, il figlio 28enne del patron di Luxottica. Reduce da un divorzio firmato solo sei mesi fa, Leonardo avrebbe già fatto la proposta alla modella americana 31enne Jessica Michelle Serfaty. "Mi sposi Jessica?", la fatidica domanda in una location da sogno in Costiera Amalfitana, durante una serata a Sorrento con gli amici della novella coppia, ‘testimoni’ involontari della romantica proposta. Ma, quella che sembrava il sogno di una sera con tanto di anello improvvisato, sarebbe poi diventata una proposta vera. Il giorno dopo, al dito della bellissima modella è spuntato un solitario da urlo.

Il matrimonio lampo con la ‘modella aristocratica’

L’ultimo degli eredi dell’impero Luxottica non è nuovo ai colpi di fulmine. Solo l’anno scorso si era sposato a St. Tropez con Anna Castellini Baldiserra, una modella lombarda di ascendenza aristocratica, erede di una delle più importanti famiglie milanesi. Nell’albero genealogico di famiglia, c’è addirittura il nome di Giacomo Puccini. Innamoratissimi, due si erano sposati per ben due volte, anche se poi l’amore è naufragato di fronte alla prima crisi nuziale. La prima volta hanno detto ‘Si’ nel settembre 2021 con una cerimonia civile a Palazzo Reale di Milano, poi l’anno dopo – giugno 2022 – hanno rinnovato la promessa a Château de la Messardiè, un castello del 19esimo secolo tra i vigneti, con una vista panoramica sulla Baia di Saint-Tropez. Fra gli ospiti, c’era la modella Vittoria Ceretti e il fondatore dei Negroamaro Giuliano Sangiorgi, che al banchetto nuziale avrebbe cantato con la sposa.

Il nuovo amore: cosa sappiamo

Fresco di divorzio, Leonardo è di nuovo innamorato. Tanto da dare un colpo di spugna al passato e dimenticarsi in fretta del divorzio con Anna, firmato lo scorso dicembre. Recentemente pararazzato al fianco della modella americana Jessica Michelle Serfaty, sul settimanale ‘Chi’ il figlio del patron di Luxottica è apparso innamorato. I due si sono conosciuti pochi mesi fa e il mese scorso erano stati visti, mano nella mano, alla sfilata di LuisaViaRoma per Vogue. Uscita pubblica con tanto di bacio a favore di fotografi. Un amore fresco fresco, che potrebbe presto portarli all’altare insieme. Ma il dubbio rimane: è amore vero o uno stratagemma per fare ingelosire l’ex moglie Anna? Lo sapremo solo con il prossimo capitolo della love story.