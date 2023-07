Maltempo, dimissioni per l’uomo colpito da un fulmine a Verona. Zaia: “Veneto flagellato, l’ho scritto al Governo Meloni”

Venezia, 26 luglio 2023 – Sarà dimesso domani l’uomo colpito da un fulmine a Verona. Intanto Zaia ha inviato al Governo la richiesta di emergenza nazionale che, una volta approvata, porterà dei fondi per risarcire i danni registrati sul territorio. Secondo le prime stime, si parla di danneggiamenti per 100 milioni di euro.

È ormai fuori pericolo una delle ultime vittime del maltempo in Veneto, dove ancora ieri ci sono stati 30 feriti tra cui un 16enne in gravi condizioni. “Se non ci fosse stato soccorso medico, avrebbe potuto morire”, dice il governatore Luca Zaia commentando l'aggiornamento sulle condizioni di salute dell'uomo che il 21 luglio scorso è stato ferito gravemente da un fulmine mentre si riparava sotto un albero a Porta Nuova, nel centro di Verona.

Zaia: “Il maltempo ha flagellato il Veneto”

Oggi è stata inviata a Giorgia Meloni la richiesta dell'attivazione dello Stato di emergenza nazionale per il Veneto. “Il maltempo che ha flagellato in questi giorni la regione Veneto e l'intero Nord Italia – spiega il governatore – ha provocato danni gravi e diffusi, oltre il ferimento di numerose persone”. Nei giorni scorsi, Zaia aveva già firmato lo Stato di emergenza regionale, più volte aggiornato per far fronte agli eventi che sono successi dal 13 al 25 luglio. “Con questo ulteriore documento, chiediamo al Governo il riconoscimento di un'emergenza che per gravità, estensione e durata, ha assunto un rilievo di carattere nazionale e la possibilità di accesso al Fondo di Solidarietà previsto per i danni catastrofici”, precisa il capo dell’esecutivo regionale.

Zaia: “Senza medici, conseguenze mortali”

“Dopo la conta dei danni di questa forte ondata di maltempo – continua Zaia – giunge anche una notizia che rincuora. Domani sarà dimesso l'uomo colpito da un fulmine in centro a Verona. Se non fosse stato per Remy Joel Egoue Mongoue, medico della Medicina nucleare dell'Azienda Ospedaliera veronese, la scossa avrebbe avuto conseguenze ancora peggiori, forse mortali. Le tempestive manovre cardiorespiratorie di soccorso del medico e la chiamata al 118 sono stati determinanti per salvargli la vita e impedire ulteriori complicanze. Ringrazio il dottor Egoue Mongoue e tutti i sanitari che sono intervenuti".