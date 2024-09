Maltempo, stop alle esondazioni in Veneto. Zaia: “Dichiaro guerra alle nutrie”

Venezia, 23 settembre 2024 – Zaia dichiara guerra alle nutrie: “Argini come groviera, stanno distruggendo il patrimonio idraulico del Veneto”. Mentre l’Emilia Romagna fa i conti con i danni dell’ultimo nubifragio, il governatore Luca Zaia lancia un appello contro la fauna dei fiumi: “Urge una presa di coscienza nazionale”.

Quelli che gli esperti chiamano fossori, non piacciono a molti. E ora sono additati anche come responsabili delle esondazioni durante le piene dei fiumi. “In Veneto – spiega il presidente – abbiamo 5.000 chilometri di argini. Sono il nostro vero punto di debolezza perché i nostri fiumi corrono tutti sopra il piano campagna. E siamo preoccupati perché sono come il groviera”.

Il problema? “Non solo l’acqua”

“Magari il problema fosse solo l'acqua che sormonta gli argini. Il problema è che si spaccano”, sottolinea Zaia. Per questo, dice chiaro e tondo: “Noi vogliamo dichiarare guerra a nutrie, tassi, istrici e volpi che stanno distruggendo il patrimonio idraulico del Veneto”. Secondo il governatore, infatti, “è utopia” mettere in sicurezza tutti i 5.000 chilometri di argini, perché servirebbero “almeno 12 miliardi di euro e molto di più di 10 anni”. Ad oggi, sottolinea Zaia, “abbiamo un progetto per sistemare 80 chilometri e ci costa 180 milioni di euro”.

Nutrie e altri roditori nel mirino

Il mirino si sposta quindi sugli animali che scavano le tane in riva al fiume. “Non possiamo mettere a repentaglio la vita dei cittadini per mantenere inalterata la fauna all'interno dei bacini dei fiumi – d sostiene Zaia – non sono un guerrafondaio e non ho la licenza di caccia, ma è un dato di fatto: il nostro problema sono gli sfondamenti, dormiamo preoccupati. Se non poniamo fine a questa cosa va a finire male”.

Il rischio è anche “l'effetto domino”, avverte Zaia, cioè il crollo in sequenza di tutti gli argini. “Torniamo agli acquitrini”, afferma il presidente del Veneto, secondo cui questa “oggi è la sfida delle sfide”. La soluzione quindi è “l'eradicazione delle specie dannose, in primis la nutria”.

Catturare le nutrie? Serve il via libera di Ispra

Per farlo però serve un'autorizzazione da parte di Ispra. “Oggi c'è una modalità di cattura delle nutrie che dilata i tempi e la quantità di animali presi è infinitesimale – afferma Zaia – bisogna introdurre il principio di eradicazione totale. A livello nazionale non è mai stata riconosciuto il problema, serve una presa di coscienza".

Con tanto di foto sui fori creati dalle nutrie negli argini, Zaia parla questa settimana in conferenza stampa a Palazzo Balbi a seguito dell'alluvione in Emilia-Romagna. “Ma non ci voglio entrare – premette il governatore – perché ogni buca d'acqua fa storia a sé e noi non facciamo lezioni agli altri”. Il Veneto, segnala Zaia, “se l'è cavata nelle ultime alluvioni, ma se piove sull'asta del Piave dove non ci sono opere o se tornasse una piena storica, andiamo sotto”.

Piave sorvegliato speciale

Il governatore lamenta in particolare “il dibattito che affligge il Piave da anni, che ormai è percepito come un parco”. E continua: “A noi piacerebbe andar dentro con la motosega e far pulizia, salvaguardando le aree protette. Ma ognuno ha le sue regole”.

Sul Piave, peraltro, “è ripresa la progettazione” del bacino di laminazione da realizzare nell'area montelliana, come conferma l'assessore Gianpaolo Bottacin. “Abbiamo atteso i ricorsi – spiega – e la Regione ha avuto ragione su tutto". Dal 2010 a oggi, rivendica Zaia, sulla sicurezza idraulica del Veneto “abbiamo investito 2,1 miliardi di euro”. Dei 23 grandi bacini da realizzare – con un investimento di 600 milioni – “10 li abbiamo fatti, e cubano 21 milioni di metri cubi. Gli altri 13 li stiamo facendo e valgono 89 milioni metri cubi”. In questi anni, aggiunge Zaia, "è innegabile che abbiamo fatto un sacco di opere: abbiamo aperto almeno 3.000 cantieri dal 2010. Non sono anni facili, il clima è cambiato e si fa sentire. Il cambiamento climatico esiste, ma dire che è tutta colpa di questo è arduo”.