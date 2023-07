Maltempo in Veneto, raffiche di vento e grandine: 350 richieste di aiuto tra Venezia, Treviso e Vicenza

Venezia, 13 luglio 2023 – Raffiche di vento, grandine e piogge torrenziali anche in Veneto, dove questa notte le centrali operative dei vigili del fuoco non hanno smesso di squillare per le richieste di aiuto. Alberi sradicati dal terreno per effetto del forte vento, scantinati allagati dalla pioggia e diversi danni dovuti alla grandine: sono solo alcuni dei problemi riscontrati dai soccorritori.

La zona più colpita dal maltempo – arrivato dopo giorni di caldo da bollino rosso, con un’ondata eccezionale di malltempo che sta imperversando anche in Emilia Romagna – è stata la fascia orientale della regione, in particolar modo nel triangolo tra le province di Venezia, Treviso e Vicenza. Oltre 350 le chiamate ricevute dalle sale operative del 115 per rami pericolanti, alberi abbattuti, danni da vento e grandine. Non si segnalano danni a persone. Maggiori criticità nel comune di Portogruaro dove sono state inviate in rinforzo squadre dai Comandi di Verona, Rovigo e Padova. Paura e danni anche in Friuli.

I vigili del fuoco sono stati impegnati nel prosciugamento di piani scantinati, rimozione di alberi abbattuti e messa in sicurezza di coperture divelte. A Venezia si sono registrate oltre 150 le chiamate ai vigili del fuoco per rami, alberi e pali abbattuti dal vento, particolarmente interessati i Comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro: da queste zone sono arrivate la maggior parte delle di richieste d'intervento. Interventi anche a Eraclea, San Michele al Tagliamento, Martellago, San Stino di Livenza, Annone Veneto, Mirano e Scorzè. Per tutta la notte, la centrale operativa ha coordinato le squadre di pronto intervento nel territorio del portogruarese – dove è stata segnalata la maggiore criticità dovuta al maltempo – inviate da Verona, Rovigo e Padova a supporto comando dei vigili del fuoco di Venezia.

Danni in tutta la provincia di Treviso. Qui sono state oltre 140 le richieste di soccorso per rami, pali e piante abbattute. Sono stati già eseguiti gli interventi più urgenti, circa una settantina, ma il numero è in continuo aggiornamento ed è destinato a salire nelle prossime ore. Ancora questa mattina, ci sono squadre al lavoro per gli interventi meno urgenti. È stata interessata dalla pioggia tutta la provincia trevigiana, con una concentrazione di richieste di aiuto soprattutto a Treviso città, Cimadolmo, Salgareda, Susegana e Arcade.

A Vicenza, invece, si sono contate oltre 60 le chiamate per il violento temporale che la notte scorsa ha interessato l’intera provincia. Tra la notte e le prime ore di questa mattina sono state risolte 50 situazioni, ma gli ultimi interventi sono in fase finale. Danni da vento e grandine ovunque. Sono state abbattute piante e segnalati rami pericolosi, con interventi in tutta lo il vicentino. Nel capoluogo, in via Battista da Vicenza, un albero a grande fusto si è sradicato, letteralmente appoggiandosi con la chioma sopra un condominio.