Maltempo Veneto, neve sopra i 1.000 metri: abbondante da Cortina ad Asiago, record di 165 centimetri sul Piz Boè. Ed è in arrivo nuovo freddo

Venezia, 7 gennaio 2024 – Nevicate abbondanti negli ultimi giorni sulle montagne del Veneto dove le intense precipitazioni hanno imbiancato le località a partire dai 1.000 metri di quota e per gli operatori turistici è stato un contributo importante per salvare la stagione sciistica. Da Cortina ad Asiago, la neve è caduta in modo intenso, superando anche il metro d'altezza in alta quota, a Ra Vales, sulle Tofane, il manto bianco raggiunge il metro e 30 centimetri - 20 centimetri l'accumulo nelle ultime 24 ore - mentre ai 2.900 metri del Piz Boè, ai confini tra Veneto e Trentino Alto Adige, la coltre ha raggiunto il record di 165 centimetri.

Neve sopra i 1.000 metri

La neve è presente nelle località dai 1.000 metri in su. Dai 40 agli 80 centimetri anche sulle piste dell'Altopiano di Asiago (Vicenza). In pianura domina da 48 ore la poggia. Precipitazioni abbondanti un pò su tutta la regione, anche se il freddo vero, previsto dalle carte meteo con l'avvicinarsi di un ciclone invernale, deve ancora arrivare. Le temperature, senza differenze tra la notte e il giorno, si mantengono sugli 8-9 gradi sopra lo zero. Venezia si è risvegliata anche oggi con un punta di acqua alta che ha sfiorato il metro (99 cm) sopra il medio mare, misura alla quale non è prevista l'attivazione del Mose.

Il bollettino: livello giallo

Il meteo regionale del Veneto comunica che fino alla prima parte di domani il tempo resterà perturbato con precipitazioni estese su tutta la regione: in genere consistenti, localmente anche abbondanti specie su Prealpi-Pedemontana e pianura nord-orientale. Le nevicate risulteranno consistenti in montagna in prevalenza oltre i 1300-1500 metri, localmente anche a quote più basse sulle Dolomiti. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino che, dalle 14 di oggi alla stessa ora di domani dichiara lo stato di "Attenzione" (giallo) per criticità idraulica nell'Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (province di Vicenza, Belluno, Treviso e Verona), Basso Brenta-Bacchiglione (province di Padova, Vicenza, Verona, Venezia, Treviso), Livenza, Lemene e Tagliamento (province di Venezia e Treviso), Piave Pedemontano (province di Belluno e Treviso).