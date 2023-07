Meteo Veneto, allerta gialla sulle Dolomiti: temporali in arrivo

Venezia, 18 luglio 2023 – Dopo la tempesta di calore portata da Caronte, in Veneto scatta l’allerta meteo per i temporali in arrivo. Bollino giallo a partire dal tardo pomeriggio di oggi e fino alle prime ore di domani, mercoledì 19 luglio. La zona più a rischio per nubifragi e inondazioni è quella delle Dolomiti dove, secondo il meteo regionale, è prevista una fase di instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi. Non saranno perturbazioni nette, il maltempo potrebbe sconfinare sulle zone prealpine e pedemontane.

Emergenza piogge

Il Veneto è già in stato di emergenza a causa dei numerosi danni subiti dall’ultimo nubifragio della scorsa settimana. Oltre 350 interventi in una sola notte, tra Venezia, Treviso e Vicenza. E ora si teme un bis nelle zone delle Dolomiti. “Saranno possibili temporali localmente intensi anche con forti rovesci, grandinate e forti raffiche di vento”, spiegano dalla Regione. “Considerati i fenomeni meteorologici previsti, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale comunica che, per criticità idrogeologica per temporali, è stata dichiarata la fase operativa di ‘Attenzione (Gialla) dalle 16 di oggi alle 8 di domani mattina nel bacino Vene-A e Alto Piave, in provincia di Belluno”.

Allerta gialla: il pdf

Le previsioni dei prossimi giorni