Migranti, la levata di scudi del Veneto. I sindaci leghisti: “No agli hub e all’accoglienza diffusa”

Padova, 20 agosto 2023 – Duecento migranti sono in arrivo in Veneto da Lampedusa, ma in tutta la regione è già iniziata la levata di scudi dei sindaci leghisti, A ‘capeggiare’ la protesta è il primo cittadino di Noventa Padovana, Marcello Bano: “Siamo contro gli hub e l'accoglienza diffusa: chi non ha diritto di stare in Italia deve essere rimandato indietro”. Una posizione in netta contrapposizione rispetto all’appello lanciato nelle scorse settimane a Marano Vicentino, dove sindaco e parroco aveva scritto ai cittadini. “Aprite le case sfitte ai migranti”.

A bacchettare la cordata leghista anti-accoglienza è Roberto Ammatuna, il sindaco ragusano di Pozzallo che si trova a gestire l'hotspot del suo Comune, ma anche quelli di altri centri vicini. "Ai sindaci del Nord che si lamentano per la distribuzione dei migranti dico solo che l'Italia è una e deve essere solidale”, risponde Ammatuna ai colleghi schierati in questi giorni contro l'afflusso dei migranti, dalla Lombardia al Veneto fino all'Emilia. Nei giorni scorsi, il governatore veneto Luca Zaia aveva detto: ''Rischiamo di avere le tendopoli''. Sono 8mila i migranti già arrivati in Veneto dopo gli ultimi sbarchi: ecco i dati del Viminale.

Soluzione Bano: “Centri per i rimpatri vicino all’aeroporto”

È Marcello Bano, sindaco leghista di Noventa Padovana, a guidare la rivolta dei primi cittadini del Veneto del Carroccio sull'arrivo in questi giorni di migranti, collocati in palestre e persino in studi medici. “Capannoni, uffici, palestre – spiega Bano – non possono essere usati per stoccare i migranti, non sono strutture idonee”. L'unica soluzione praticabile, per Bano, “è l'utilizzo di centri di permanenza per i rimpatri, meglio se vicini ad un aeroporto”.

Il primo cittadino leghista boccia il modello dell'accoglienza diffusa – un modello che ha fatto di Marano Vicentino un esempio virtuoso per il Veneto, dove già in passato il Comune aveva “messo a disposizione tutti gli alloggi disponibili” per accogliere persone in difficoltà, dai profughi ucraini ai cittadini di Marano in emergenza abitativa – sottolineando “la profonda amarezza” per le scelte imposte alle amministrazioni locali.

La stoccata: “Dal Governo scelte che non ci rappresentano”

“Le palestre non sono strutture adatte – ripete Bano – soprattutto perché siamo a poche settimane dalla ripresa dell'anno scolastico”. Quelle fatte dal Governo, rincara la dose, “sono scelte che non ci rappresentano, non rappresentano la linea del partito”, sottolineando che quanto sta avvenendo in questi giorni “passa sopra a qualunque regola di buonsenso, mettendo in seria difficoltà gli amministratori locali”.

Il sindaco di Pozzallo: "Atteggiamenti demagogici”

"Quando, nel passato, tutto il carico era dei comuni siciliani – dice il primo cittadini di Pozzallo, Roberto Ammatuna – specie quelli di frontiera, noi abbiamo sopportato questo tipo di situazione. I problemi dell'immigrazione non si risolvono con la guerra tra poveri. Nonostante i numeri siano elevati non possono mettere in crisi un Paese come il nostro. Insomma, a essere sincero, mi sembrano atteggiamenti demagogici".