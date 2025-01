Bimba di 18 mesi colpita da malore in culla nel Trevigiano: è morta in ospedale. Aperta l’inchiesta La tragedia è accaduta il 30 dicembre Montebelluna (Treviso). Quando la madre l’ha trovata, la piccola non respirava più. La piccola è deceduta stanotte in terapia intensiva a Padova