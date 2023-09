Multa a chi bestemmia al Bar Sport, l’originale iniziativa nel Trevigiano. “C’è chi mette soldi per solidarietà”

Treviso, 28 settembre – Multa a chi bestemmia al bar. Da uno a cinque euro per ogni imprecazione e il barattolo si sta riempiendo. È l’originale iniziativa lanciata dai gestori del Bar Sport di Castello di Godego, nel Trevigiano. “È un gioco per invitare i nostri clienti a stare attenti con le parole. In molti gradiscono: qualcuno ha messo un euro solo per solidarietà”, commentano dal bar.

Il vaso delle multe

Un vaso in vetro che serviva per le caramelle ora viene utilizzato dai gestori del locale – Daniele, Michela e la figlia Camilla Muledda – per inserire una multa simbolica che va da 1 a 5 euro. Il contenitore è stato strategicamente posizionato sopra il bancone del bar con il cartello delle sanzioni.

L'iniziativa

L'iniziativa è partita circa un mese fa e il vaso si sta lentamente riempiendo. I titolari sottolineano che nulla è fatto per i soldi, ma per ricordare che la bestemmia è effettivamente perseguibile come illecito. “Il denaro è solo un pretesto – chiariscono i gestori del Bar Sport – quasi un gioco per invitare i nostri clienti a stare attenti con le parole e ancor di più con le bestemmie”.

Il mese trascorso con il vaso in bella vista, dicono ancora, è stata una sorta di sperimentazione che ha dato risultati positivi. “La cosa che ci ha colpito favorevolmente – ammettono – è che parecchi avventori hanno messo un euro solo per solidarietà con la nostra iniziativa”.