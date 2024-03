Ancora neve in Veneto. Dolomiti, Prealpi e passi sommersi: dove è caduta e quanta

Venezia, 11 marzo 2024 – Ancora neve in Veneto nell’ultimo weekend e, dopo le ultime due settimane di maltempo con frequenti precipitazioni e basse temperature in montagna, lo strato al suolo è abbondate su tutti i rilievi, con record di accumuli di oltre 2 metri d’altezza in quota, sulle Dolomiti, ma anche sulle cime delle Prealpi. É un inverno in ritardo ma solo in alto perché nelle valli le temperature sono state miti, bel sopra gli zero gradi, ed è caduta tanta pioggia. In montagna restano gli avvisi di pericolo di valanghe e le escursioni vanno organizzate con prudenza ed esperienza.

La neve nelle ultime 24 ore

In Veneto nelle ultime 24 ore sono caduti dai 20 ai 35 centimetri di neve fresca, a causa delle ultime perturbazioni che in montagna hanno portato intense precipitazioni nevose. I dati emergono dalle stazioni di rilevamento dell'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpav). Gli accumuli più grossi si registrano in tutto l'arco dolomitico, con 35 centimetri sul Monte Piana, a Misurina, e sul Passo Falzarego, sopra Cortina; 35 centimetri sono caduti anche a Col dei Baldi, in val Zoldana, e sul Monte Rite, a Cibiana di Cadore. In centro a Cortina sono caduti 25 centimetri, 16 a Falcade. Sulle Prealpi, 20 centimetri in Alpago, nel bellunese, e sull'Altopiano di Asiago; sul Monte Baldo (Verona) 20 centimetri. L'accumulo di neve in montagna arriva ora a 130-140 centimetri sulle Dolomiti settentrionali, tra 140 e 210 su quelle meridionali, e fino a 200 centimetri sulle Prealpi.