Nevica sulle Dolomiti, temperature in picchiata sotto lo zero: spuntano i pupazzi di neve in agosto Crollate le temperature in tutto il Veneto. Oggi, 5 agosto, imbiancati Monte Civetta e la Marmolada, con minime a -3 gradi. In pianura i barometri segnano 10 gradi, massima a 17 nelle città