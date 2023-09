Olimpiadi Milano-Cortina, centinaia di persone in piazza contro la pista da bob. “Ennesimo sfregio alla montagna”

Cortina d’Ampezzo (Belluno), 24 settembre 2023 – Centinaia di persone alla manifestazione contro la pista da bob di Cortina, il progetto sul quale ruoteranno le Olimpiadi invernali del 2026. 'Pista da Bob-Ultima chiamata' è il claim della protesta contro l’infrastruttura voluta dalla Regione, organizzata oggi nel cuore delle Dolomiti. La manifestazione, promossa dal gruppo consiliare ‘Cortina Bene Comune’, si è svolta questa mattina in piazza Dibona e lungo il centralissimo e rinomato corso Italia.

I cittadini hanno protestato con cartelloni e striscioni contro la realizzazione della pista che, secondo le ultime stime, potrebbe costare 124 milioni di euro. Cifra alla quale va aggiunta quella di manutenzione del budello d circa 1,5 milioni. Nel corso dell'estate la gara d'asta era andata deserta. Al corto hanno preso parte gli abitanti del bellunese, le associazioni ambientaliste e i politici di Verdi e Pd del Veneto.

“No alla pista: ennesimo sfregio della montagna”

“No alla pista da bob a Cortina, no all'ennesimo sfregio ai danni della montagna”. Centinaia fra rappresentanti delle associazioni e cittadini stamattina a Cortina per manifestare contro “una struttura ritenuta dal costo esorbitante, destinata a diventare una cattedrale nel deserto nel cuore delle Dolomiti”. Presenti, fra gli altri, i consiglieri regionali Arturo Lorenzoni (ex vicesindaco di Padova) e Andrea Zanoni del Pd.

“I tempi previsti per la realizzazione della mega opera – commenta Lorenzoni – sono di 807 giorni. In pratica, lo stesso lasso di tempo che manca da qui all'inizio della manifestazione internazionale”. Fino a questo momento “sono andati deserti i bandi dello scorso luglio e di settembre”. E parla di “danni ambientali incalcolabili” per il territorio, rispetto ai quali poi “non sarà più possibile tornare indietro”.

La proposta di Innsbruck

“Sono qui – commenta Arturo Lorenzoni – anche per sostenere la proposta del sindaco di Innsbruck, Georg Willi: la pista da bob, già esistente nella città austriaca, dopo un'opportuna riqualificazione, potrebbe davvero ospitare le gare delle Olimpiadi 2026. Per una volta lasciamo da parte le appartenenze e le dispute politiche e accettiamo pragmaticamente l'offerta di aiuto”, conclude il consigliere regionale.