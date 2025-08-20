Il padre del 15enne ucciso sulle strisce perdona l’investitore: “Non hai nessuna colpa”

Loreggia (Padova), 20 agosto 2025 – Suo figlio Martin di 15 anni ha appena perso la vita, investito in sella alla sua bicicletta sulle strisce pedonali. Ma il padre – pur essendo in preda alla disperazione e dopo essere rimasto per ore accanto al corpo del figlio, coperto dal lenzuolo bianco – ha trovato la forza di parlare all’uomo che con la sua auto aveva travolto e ucciso il 15enne, facendogli addirittura coraggio con un atto di compassione.

“Non hai nessuna colpa”, avrebbe detto Alessandro Pattaro al 31enne che non si dava pace, continuando a piangere e a passarsi le mani nei capelli, giurando di non aver visto il ragazzo in bici. "Non sentirti in colpa, non potevi fare nulla per evitare l'impatto. Io mi metto nei tuoi panni, coraggio”, sarebbero state le parole dell'uomo riportate oggi dal Gazzettino e rilanciate dall’agenzia Ansa.

La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio a Loreggia, in provincia di Padova, quando la Ford condotta dal 31enne ha investito e ucciso sulle strisce Martin. La madre dell'adolescente, giunta sul posto con il marito, non ha retto allo choc ed è stata portata al pronto soccorso.

Saranno ora gli agenti della polizia locale ad accertare l'esatta modalità dell'incidente, avvenuto in corrispondenza di uno dei passaggi pedonali che sbucano dalla ciclabile Treviso-Ostiglia, a Loreggia, intersecando via Malfattini, una strada comunale collegata alla vicina tangenziale.