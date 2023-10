Olimpiadi 2026, la nuova pista di bob di Cortina non verrà costruita. Malagò: “Le gare saranno fatte all’estero”

Venezia, 16 ottobre 2023 – Per le Olimpiadi invernali 2026 non verrà costruita la nuova pista da bob a Cortina D'Ampezzo e per le gare di bob, slittino e skeleton si dovrà cercare una soluzione all'estero. Lo ha comunicato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la sessione del Comitato olimpico internazionale a Mumbai. Malagò - si è appreso - ha reso noto di aver avuto in questo senso la comunicazione dal governo che non c'era più l'intenzione di andare avanti con il progetto per la nuova pista. Sulla comunicazione c'è stata la condivisione da parte del Cio.

Malagò: “Stiamo lavorando alle alternative”

La tanto "combattuta" pista di Cortina dunque non si farà, ha confermato numero 1 del Comitato Organizzatore dei Giochi Invernali: si andrà all'estero, utilizzando una delle piste già esistenti. "Solo due giorni fa - ha detto Malagò - il governo ci ha comunicato di considerare l'opzione migliore e più sostenibile. Stiamo già lavorando per sondare tutte le possibili alternative insieme al Cio e alle Federazioni Internazionali, prima di presentare il tutto al Consiglio per l'approvazione definitiva. A questo proposito, è importante ricordare che una decisione come questa avrà conseguenze sul budget del Comitato Organizzatore e sull'intera operazione".