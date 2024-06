Ballottaggio Veneto, 16 sindaci da eleggere: spoglio e risultati in diretta

12:57

Affluenza ai minimi storici: 37,45% alle 23 di ieri

Affluenza ai minimi storici anche in Veneto. Nelle 417 sezioni dislocate nei 16 Comuni al voto per il rinnovo del consiglio comunale, alle 23 di ieri avevano votato solo il 37,45% degli aventi diritto. Non solo è un dato molto basso rispetto al primo turno – alla stessa ora, domenica 9 giugno aveva votato il 50,47% dei veneti – ma soprattutto rispetto all’ultima tornata delle amministrativa: 30 punti in meno rispetto al 67,23%. Oggi le urne sono state aperte fino alle 15.