Chi è Alberto Stefani, candidato del centrodestra alla presidenza del Veneto

Venezia, 8 ottobre 2025 – “Per me è l’onore più grande”. Con queste parole, Alberto Stefani ha accolto l’ufficialità della sua candidatura alla presidenza della Regione Veneto, annunciata dalla coalizione di centrodestra. Una scelta nel segno della continuità con l’era Zaia, ma anche con il chiaro intento di avviare un nuovo corso.

Giovane, preparato, già parlamentare e sindaco, Stefani sarà il nome su cui punterà la Lega per confermare la guida del Veneto nelle elezioni del 23 e 24 novembre.

“Ringrazio il centrodestra per la fiducia – ha detto il deputato padovano – ora avanti, uniti, verso il traguardo. Il nostro impegno sarà ascoltare tutti, anche chi non la pensa come noi. Il programma? Lo abbiamo scritto in piazza, con i veneti”.

Chi è Alberto Stefani

Classe 1992, originario di Camposampiero (Pd), Stefani è uno dei volti più giovani ma già navigati della politica veneta.

A 15 anni entra nella Lega, ai tempi in cui il leader dei giovani era Lorenzo Fontana, oggi presidente della Camera.

A 20 anni è consigliere comunale a Borgoricco, poi coordinatore regionale dei giovani del Carroccio.

Laureato in Giurisprudenza con 110 e lode, diventa deputato a soli 25 anni, vincendo un collegio uninominale che sembrava impossibile.

Nel 2019 si candida a sindaco del suo comune e vince.

Rifiuta l’indennità da primo cittadino e cinque anni dopo passa il testimone, ma la sua lista civica conquista oltre il 77% dei consensi.

“Un risultato che parla di un progetto credibile – dirà lui – non di un uomo solo al comando”.

Il sostegno del partito

Con alle spalle la benedizione congiunta di Matteo Salvini e Luca Zaia, Stefani ha vinto il congresso regionale del partito nel 2023. Nell’autunno 2024, è stato nominato vicesegretario federale della Lega accanto a Claudio Durigon, con l’incarico di consolidare in Veneto quella linea definita “realista e pragmatica”, capace di parlare ai territori e di aprirsi a nuovi temi come l’ambiente, l’innovazione e la geopolitica.

“Un’eredità solida”

“Accetto questo confronto forte di un’eredità solida – ha dichiarato Stefani – Abbiamo davanti grandi e nuove sfide, che meritano di essere affrontate con energia. A partire dal disagio giovanile, dall'invecchiamento della popolazione, dalla crisi economica internazionale, sino alla difesa dell'ambiente e del lavoro".

Stefani promette che trascorrerà la campagna elettorale "nelle piazze e nelle periferie dei nostri Comuni, cercando di stringere la mano a quanti più Veneti possibile. Ascolterò tutti, compreso chi non la pensa come me".

Gli equilibri di coalizione

La candidatura di Stefani chiude un lungo confronto interno alla coalizione. Per settimane si era parlato dell’interesse di Fratelli d’Italia per la presidenza, e non era passata inosservata la disponibilità di Flavio Tosi, esponente di Forza Italia. Ma alla fine, la Lega ha tenuto il punto. Il dossier Veneto resta nelle mani del Carroccio, e Stefani ora è chiamato alla prova delle urne. La campagna è ufficialmente partita.