Chi sono i 9 nuovi sindaci eletti nei Comuni del Veneto

Venezia, 27 maggio 2025 – In Veneto affluenza media al 54,93%. Nel territorio veneto sono stati nove i comuni impegnati nel rinnovo del consiglio comunale ed elezioni del sindaco. Nella maggior parte sono comuni che hanno visto la scomparsa del sindaco in carica, altri per dissapori politici. I comuni sotto i 15mila abitanti sono otto e solo uno (Santa Maria di Sala) li supera.

Provincia di Belluno: De Rigo Cromaro e Cadore nuovi sindaci

Un’affluenza finale alta del 72,22% (221 votanti) nel Comune di San Nicolò di Comelico, eletto sindaco Davide De Rigo Cromaro dell’unica lista in corsa ‘Obbiettivo in comune’. In questo caso i cittadini sono tornati alle urne per sostituire lo scomparso sindaco Giancarlo Ianese. Stessa situazione nel Comune di Sospirolo, affluenza del 56,47% (1.436 votanti), eletta sindaca Livia Cadore dell’unica lista ‘Progetto Sospirolo’, in questo caso si votava dopo la scomparsa del sindaco Mario De Bon.

Provincia di Padova: Vigato vince a Ospedaletto Euganeo

Eletto sindaco Fabio Vigato nel Comune di Ospedaletto Euganeo, dopo un anno di commissariamento a seguito delle dimissioni di sette consiglieri della maggioranza guidata dal sindaco Giacomo Scapin. I numeri: affluenza 63,80% (3.074 votanti), al termine dello scrutinio ‘Rinascita civica’ candidato sindaco Fabio Vigato 41,35%, ‘Comune e cittadini’ candidato sindaco Giacomo Scapin 29,98%, ‘Passione Comune’ candidato sindaco Stefano Gallo 18,78% e ‘Voltiamo pagina’ candidata Severina Masiero 9,89%.

Provincia di Rovigo: Mantovan vince a Porto Viro

Nel comune di Porto Viro vince per pochissimi voti Mario Mantovan (centrosinistra), eletto dopo la decadenza del consiglio comunale a seguito della nomina ad assessore regionale della sindaca uscente Valeria Mantovan (FdI) dopo tre anni dalla propria elezione. Affluenza del 55,95% (6.963 votanti), quattro le liste e dopo gli scrutini questi i risultati ‘Viva Porto Viro-Mantovan Mario sindaco’ 38,63%, ‘Porto Viro sicura – FdI Lega Forza Italia UDC con Stefano Permunian sindaco’ 38,52%, lista ‘Porto Viro al centro – Armida Panizzo sindaco’ (civica) 15,99% e lista civica ‘Porto Viro sei tu! Giacon sindaco’ 6,86%.

Provincia di Treviso: Ravagnolo nuova sindaca a Borso del Grappa

Nel Comune di Borso del Grappa la corsa tutta in rosa è stata vinta da Fiorella Ravagnolo. Votazioni rese necessarie dopo le dimissioni di nove consiglieri comunali e successivo commissariamento. I numeri affluenza al 48,47% (2.621 votanti), lo scrutinio ha visto la vittoria della lista ‘Borso con Fiore’ candidata sindaca Fiorella Ravagnolo 54,26% e ‘Lega Fratelli d’Italia e civici per Celotto Lisa’ con candidata sindaca Lisa Celotto 45,74%.

Provincia di Venezia: Zanchin e Arpi nuovi sindaci

Nel Comune di Eraclea eletta Nadia Zanchin come prima cittadina. Qui si è votato dopo anni di ‘terremoti’ amministrativi. A partire dal 2019 si sono visti due diversi commissariamenti dal 2019. Si ricorda l'indagine per camorra che ha coinvolto l'allora sindaco Mirco Mestre, poi la sindaca Nadia Zanchin è stata sfiduciata il 20 dicembre scorso. Un’affluenza del 52,66% (5.521 votanti) dopo lo scrutinio nell’ordine ‘Eraclea Lega Fratelli d’Italia e Noi Moderati con Nadia Zanchin sindaco’ 37,24%, ‘Progetto Comune lista civica’ con candidato sindaco Danilo Biondi 28,16%, ‘Un’altra Eraclea lista civica’, con candidata sindaca Valentina Doretto 27,08%, ‘Eraclea-Insieme si cresce’, candidato sindaco Flavio Perin 7,52%.

Nel Comune di Santa Maria di Sala, sono stati tre gli sfidanti alla carica di sindaco, il più votato è stato Alessandro Arpi. Si è tornato al voto dopo che l’ex sindaca Natascia Rocchi è decaduta a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali. I numeri delle urne: affluenza al 53,57% (8.005 votanti), il candidato a sindaco Alessandro Arpi sostenuto da quattro liste ‘Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni per Arpi sindaco’, ‘Generazioni per crescere’, ‘ Lega – Liga Veneta’ e ‘Indipendenza Veneta per Arpi sindaco’ al 52,18%, la candidata Natascia Rocchi con tre liste collegate ‘Forza Italia Lista Salese Il bene comune’, ‘alternativa civica Natascia Rocchi sindaca’ e ‘Progetto rinascita comune’ 29,61% e ‘Santa Maria di Sala civica Insieme Pd, M5S, AVS’ candidato sindaco Massimo Iovine 18,20%.

Provincia di Verona: Grazia e Modenese nuovi sindaci

Nel territorio basso veronese sono stati due i comuni che hanno rinnovato i rispetti consigli comunali. Nell’ordine a Bevilacqua è tornato alle urne a seguito della scomparsa dello storico sindaco Valentino Girlanda, avvenuta il 2 novembre scorso. Tra i due candidati in corsa l’ha spuntata Marco Alessandro Grazia. I dati: affluenza al 55,73% (837 votanti) lista ‘Progetto Comune per Bevilacqua e Marega’ candidato sindaco Marco Alessandro Grazia 52,40% e ‘Insieme per Amministrare-Bevilacqua e Marega’ candidato sindaco Maurizio Arzeton 47,60%.

Altro comune quello di Castagnaro. Un Comune che deve rinnovare il consiglio comunale dopo circa sette mesi di commissariamento, a seguito delle dimissioni di dieci consigli comunali e conseguente decadenza del sindaco Christian Formigaro. Eletto sindaco, per soli tre voti, Jonathan Modenese. L’affluenza al 59,24% (1.866 votanti) dopo gli scrutini nell’ordine ‘Progetto Civico – Castagnaro e Menà’ candidato sindaco Jonathan Modenese 29,95%, ‘Territorio e Futuro. Castagnaro e Menà’ candidato sindaco Christian Formigaro 29,78%, ‘Competenza ed esperienza verso il domani’ candidato sindaco Michele Sordo 23,02% e ‘Aria Nuova’ con candidato Luca Sordo 17,25%.