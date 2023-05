Elezioni comunali 2023 Veneto, ecco dove si vota

Veneto, 12 maggio 2023 – Il 14 e 15 maggio saranno complessivamente 49 i comuni veneti chiamati a rinnovare i propri consigli comunali e sindaci. Tra tutti questi sono dieci quelli che superano i 15mila abitanti dove potrebbe esserci il ballottaggio 15 giorni dopo. Eccoli suddivisi per province e numero abitanti.

Provincia di Padova

Nel Comune di Piove di Sacco (20.138 abitanti) i candidati sindaci sono due Paolo Mazzetto (centrodestra) sostenuto da Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia, Insieme per Piove di Sacco, (Forza Italia-UDC-Coraggio Italia), Lega-Liga Veneta Salvini. Lucia Pizzo (centrosinistra) sostenuta da Lista per Corte, Piove Civica, Piove Democratica

Provincia di Rovigo

Nel Comune di Adria (18.781 abitanti) In corsa per un secondo mandato il sindaco uscente Omar Barbierato, sostenuto da 4 liste di movimento civico (Adria Civica, Impegno per il bene Comune, SiAmo Adria e Insieme con i Paesi). Il centro destra cittadino appoggia Massimo Barbujani detto ‘Bobo’ (Lega, Forza Italia, Bobo Sindaco, Il Cantiere), già sindaco della cittadina polesana. Per Fratelli d’Italia sarà invece Sandra Passadore (Fratelli d’Italia, Uniti per Passadore Sindaco, Patrioti Veneto, Giovani al centro), a proporsi come sindaco della città di Adria. A completare il poker dei candidati sindaci Lamberto Cavallari (Partito Democratico, Lista Cavallari 2.0, Agorà) che rappresenterà il centro sinistra unito ad Adria.

Provincia di Treviso

In totale sono cinque i candidati sindaci per il Comune di Treviso (84.452 abitanti). Mario Conte (centrodestra) sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega (le liste sono Fratelli, Forza Italia/Coraggio Italia e Mario Conte Sindaco). Giorgio De Nardi (centrosinistra), sostenuto da Pd, Europa Verde, Volt, Treviso Civica e Coalizione Civica per Treviso. Nicolò Rocco sostenuto dal Terzo Polo di Azione e Italia Viva. Maurizio Mestriner sostenuto dai Cinque Stelle e Unione popolare. Luigino Rancan si candida con il Popolo della famiglia. Nel Comune di Vedelago ( 16.554 abitanti) quattro i candidati sindaci Marco Perin (civico) sostenuto da Lista Marco Perin sindaco, Lista Cristina Andretta I Love Vedelago e I care Vedelago-Allacciamo il nostro futuro. Renzo Franco con una propria lista civica Renzo Franco sindaco. Fiorenza Morao sostenuta dal Partito Democratico. Giuseppe Romano (centrodestra) sostenuto da Lega-Liga Veneta-Salvini, Giorgia Meloni Fratelli d’Italia, Lista Denisse Braccio e Futuro in movimento.

Provincia di Venezia

Nel Comune Martellago (21.279 abitanti) saranno due i candidati sindaci Andrea Saccarola (centrodestra) sostenute da Lista Saccarola sindaco Progetto Futuro, Ambiente e territorio, Lega Salvini Liga Veneta, Fratelli d’Italia, #Generazione 18 più giovane in Comune e Forza Italia. Alessio Boscolo (centrosinistra) sostenuto dalle liste Dovere Civico Partito Democratico, Liste Insieme Matellago Maerne Olmo, Lista civica Garbin Maerne Martellago Olmo, Impegno comune Martellago Maerne Olmo e Unione Civica. I candidati sindaci per il Comune di San Donà di Piave (41.664 abitanti) sono tre: Carlo Fantinello (centro), Alberto Teso (centrodestra) e Francesca Zottis (centrosinistra). Carlo Fantinello si presenta con il Terzo Polo (Azione - Italia Viva). Alberto Teso è sostenuto da tutto il centrodestra: Lega, Lista civica Forcolin, SìAmo San Donà (Coraggio Italia - Forza Italia), Fratelli d'Italia e la civica Insieme Possiamo. Francesca Zottis è la candidata del centrosinistra, sostenuta da cinque liste: Lista civica Francesca Zottis, Cittàinsieme, Partito Democratico, Fare Civico, Sinistra Italiana Europa Verde.

Provincia di Verona

I candidati sindaci e liste per il Comune di Bussolengo (20.663 abitanti) sono quattro: Roberto Brizzi sostenuto da Lista Brizzi, Bussolengo al centro, SiAmo Bussolengo-Bussolengo Domani, Alleanza per Bussolengo. Gilberto Pozzani sostenuto da Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni per Pozzani sindaco. Paola Boscaini sostenuta da Forza Italia e le liste Cittadini per Bussolengo-San Vito, Generazione Futura Bussolengo. Silvana Finetto sostenuta dalla Lega. I candidati sindaci e liste per il Comune di Sona (17.585 abitanti) sono quattro: Gianfranco Dalla Valentina, sostenuto dalle liste civiche ViviAmo Sona, Insieme perSona e dalla lista Lega-Forza Italia. Corrado Busatta, rappresentante della coalizione Sona Domani, Scelta per Sona e Fratelli d’Italia. Monia Cimichella con le liste civiche Direzione Sona e Monia Cimichella Sindaco. Carlo Antonio Mazzola di Rinascita per Sona. Nel Comune di Villafranca Verona (33.044 abitanti) sono tre i candidati sindaci a sfidarsi Roberto Dall'Oca (centrodestra) sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, Insieme si può e Futura, Azione e Italia Viva. Mario Faccioli (civico) con cinque liste Civica per Villafranca, Territorio e Frazioni con Villafranca, Villafranca Attiva, lista Noi per Voi e Progetto Giovani. Matteo Melotti (centrosinistra) sostenuto da due liste Alleanza Democratica, che unisce Partito Democratico, Europa Verde e Sinistra italiana, e Cambiamo Villafranca, che guarda ai moderati e in cui sono inseriti i candidati di +Europa.

Provincia di Vicenza

Nel comune di Vicenza (110.293 abitanti) il più popoloso al voto per il Veneto, saranno ben sette i candidati sindaci. Francesco Rucco (centrodestra) appoggiato da Lega, Fi, Fdi, oltre che dalla civica Idea Vicenza, Rucco sindaco. Giacomo Possamai, capogruppo Dem in Regione, sostenuto dal Pd, a da 4 civiche, una delle quali espressione del Terzo Polo (Grande Vicenza-Azione/Italia Viva). Completano il quadro altri 5 candidati sindaco: si tratta di due ex assessori dell’area di centrodestra, Claudio Cicero (lista civica Impegno a 360°) e Lucio Zoppello (lista civica Rigeneriamo Vicenza Insieme), oltre ad Edoardo Bortolotto, per il M5S. Unica donna in lizza Annarita Simone, con la civica La Comune, che raccoglie le sigle di Unione Popolare, Pci e Partito del Sud. Il settimo candidato, con la civica Contiamoci!, è un medico, Stefano Crescioli, senza precedenti in politica.