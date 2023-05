Elezioni comunali Vicenza 2023: sette i candidati sindaco

Vicenza, 10 maggio 2023 - É una sfida a sette quella che si corre a Vicenza per il rinnovo del consiglio comunale e della figura del sindaco. I candidati alla poltrona di sindaco, infatti, sono sei uomini e una sola donna. Per il centrodestra, con Fratelli d'Italia, Forza Italia, Liga Veneta e una civica c'è Francesco Rucco, primo cittadino uscente che tenta il secondo mandato dopo aver vinto la scorsa tornata al primo turno, senza dover arrivare al ballottaggio. Il centro sinistra è rappresentato da Giacomo Possamai, capogruppo del Pd in Regione, sostenuto da tre civiche, Partito Democratico, Azione-Italia Viva (Terzo polo) e Sinistra-Verdi. A far la differenza, potrebbe essere l'astensionismo, ma anche la presenza di ben cinque altri candidati. Per il M5s corre Edoardo Bortolotto. Lista civica unica, poi, a sostegno dei candidati Claudio Cicero e Lucio Zoppello, entrambi ex assessori di area di centrodestra, e Stefano Crescioli. L'unica donna, dicevamo, è Annarita Simone sostenuta da Pci, Unione Popolare, La Comune, Partito del Sud.

Gli elettori a Vicenza

A Vicenza, su una popolazione di 110.293 abitanti, ad avere diritto al voto (rilevazione al 31-12-2022) sono 89.110 persone.

Nel Vicentino vanno al voto anche i comuni, tutti sotto i 15mila abitanti, di Marostica, Chiampo, Rossano Veneto, Bolzano Vicentino, Barbarano Mossano, Castelgomberto, Quinto Vicentino, Nove, Enego.

Gli elettori in Veneto

In Veneto le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 riguardano 543.143 aventi diritto al voto di 49 comuni, di cui 2 capoluoghi, Vicenza e Treviso, e 10 comuni sopra i 15 mila abitanti, in cui, dunque, si potrebbe andare, se nessuno dei candidati dovesse superare il 50% più uno dei voti, al ballottaggio: San Donà di Piave e Martellago, nel Veneziano, Piove di Sacco, in provincia di Padova, Villafranca di Verona, Bussolengo e Sona, nel Veronese, Adria, in provincia di Rovigo e Vedelago (unico comune sopra i 15mila oltre al capoluogo, in provincia di Treviso). Di questi 49 comuni, 44 sono al rinnovo per la scadenza naturale del mandato, 5 invece per quelli sciolti anticipatamente per motivi diversi.