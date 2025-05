Elezioni comunali in Veneto: dove si vota e i candidati sindaco

Venezia, 19 maggio 2025 – Oltre 56mila elettori chiamati alle urne il 25 e 26 maggio. Nel territorio veneto sono nove i comuni che saranno impegnati nel rinnovo del consiglio comunale ed elezioni del sindaco.

In alcuni Comuni è deceduto il primo cittadino, in altri si torna alla urne dopo dissapori politici.

I numeri vedono 25 candidati sindaco per 9 comuni, 56.632 elettori complessivi chiamati al voto.

I comuni sotto i 15mila abitanti sono otto e solo uno (Santa Maria di Sala) li supera.

Si vota in due giorni domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15, al termine lo spoglio.

Andiamo a scoprire chi sono i candidati nei nove comuni suddivisi per province.

In questo territorio due comuni sono chiamati alle urne per il medesimo motivo, ovvero, il decesso dei sindaci. A San Nicolò di Comelico sono 365 elettori, una sola lista prevista quella di ‘Obbiettivo in comune’ con candidato sindaco Davide De Rigo Cromaro. In questo si vota per sostituire lo scomparso sindaco Giancarlo Ianese.

Nel Comune di Sospirolo sono 3498 elettori che si recheranno il rinnovo del consiglio comunale e sindaco, dopo la scomparsa del sindaco Mario De Bon, anche in questo caso una sola lista quella di ‘Progetto Sospirolo’ con candidata sindaca Livia Cadore. In entrambi i comuni, quindi, sarà necessario raggiungere il quorum per scongiurare il commissariamento.

Nel territorio padovano il Comune di Ospedaletto Euganeo rinnoverà il consiglio comunale, dopo un anno di commissariamento a seguito dopo le dimissioni di sette consiglieri della maggioranza guidata dal sindaco Giacomo Scapin.

I 4.736 elettori dovranno scegliere tra quattro liste. Nell’ordine di estrazione delle liste, alcune politiche e altre civiche, ‘Comune e cittadini’ candidato sindaco Giacomo Scapin (primo cittadino uscente), ‘Passione Comune’ candidato sindaco Stefano Gallo, ‘Rinascita civica’ candidato sindaco Fabio Vigato e ‘Voltiamo pagina’ candidata Severina Masiero.

Nel comune di Porto Viro, saranno 12.455 gli elettori chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco, dopo la decadenza dell’assise a seguito della nomina ad assessore regionale della sindaca Valeria Mantovan dopo tre anni dalla propria elezione.

Quattro le liste alcune politiche, altre civiche, tre uomini e una donna. Nell’ordine di estrazione delle liste ‘Porto Viro al centro – Armida Panizzo sindaco’ (civica), lista civica ‘Porto Viro sei tu! Giacon sindaco’ candidato sindaco Tomas Giacon ‘Porto Viro sicura – FdI Lega Forza Italia UDC con Stefano Permunian sindaco’ e ‘Viva Porto Viro-Mantovan Mario sindaco’.

Nel Comune di Borso del Grappa, si torna alle urne dopo le dimissioni di nove consiglieri comunali e successivo commissariamento. I 5.403 elettori saranno chiamati a scegliere tra due candidate, una civica e l’altra di centro destra. Nell’ordine di estrazione delle liste ‘Borso con Fiore’ candidata sindaca Fiorella Ravagnolo e ‘Lega Fratelli d’Italia e civici per Celotto Lisa’ con candidata sindaca Lisa Celotto.

Nel Comune di Eraclea si vota dopo anni di ‘terremoti’ amministrativi.

A partire dal 2019 si sono visti due diversi commissariamenti dal 2019. Si ricorda la bufera giudiziaria ha coinvolto l'allora sindaco Mirco Mestre, poi la sindaca Nadia Zanchin è stata sfiduciata il 20 dicembre scorso. Ora alle prossime amministrative i 10.576 elettori del comune veneziano dovranno scegliere il nuovo sindaco tra quattro liste, anche qui tra civiche e una chiaramente politica. Nell’ordine ‘Progetto Comune lista civica’ con candidato sindaco Danilo Biondi, ‘Un’altra Eraclea lista civica’, con candidata sindaca Valentina Doretto, ‘Eraclea-Insieme si cresce’, candidato sindaco Flavio Perin e ‘Eraclea Lega Fratelli d’Italia e Noi Moderati con Nadia Zanchin sindaco’, lista dell’ex sindaca.

Nel Comune di Santa Maria di Sala, saranno tre i sfidanti alla carica di sindaco, di questi due con centrodestra diviso, mentre centro sinistra compatto per il proprio candidato 25enne, il più giovane in Veneto. Si torna al voto dopo che l’ex sindaca Natascia Rocchi è decaduta a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali. Gli elettori saranno 14.901 le liste e candidati. ‘Santa Maria di Sala civica Insieme Pd, M5S, AVS’ candidato sindaco Massimo Iovine. A sostenere la candidatura di Natascia Rocchi tre liste collegate ‘Forza Italia Lista Salese Il bene comune’, ‘alternativa civica Natascia Rocchi sindaca’ e ‘Progetto rinascita comune’. Il candidato a sindaco Alessandro Arpi sarà sostenuto da quattro liste ‘Frarelli d’Italia-Giorgia Meloni per Arpi sindaco’, ‘Generazioni per crescere’, ‘ Lega – Liga Veneta’ e ‘Indipendenza Veneta per Arpi sindaco’.

Nel territorio basso veronese sono due i comuni che rinnoveranno i rispetti consigli comunali. Nell’ordine a Bevilacqua torna alle urne a seguito della scomparsa dello storico sindaco Valentino Girlanda, avvenuta il 2 novembre scorso.

I 1.514 elettori del comune veronese potranno scegliere tra due liste. Nell’ordine la lista civica ‘Insieme per Amministrare-Bevilacqua e Marega’ candidato sindaco Maurizio Arzeton, lista ‘Progetto Comune per Bevilacqua e Marega’ candidato sindaco Marco Alessandro Grazia.

Altro comune sarà quello di Castagnaro. Un Comune che deve rinnovare il consiglio comunale dopo circa sette mesi di commissariamento, a seguito delle dimissioni di dieci consigli comunali e conseguente decadenza del sindaco Christian Formigaro. I 3.184 elettori basso veronesi dovranno scegliere tra quattro liste, con centrodestra diviso in tre fronti. Nell’ordine ‘Territorio e Futuro. Castagnaro e Menà’ candidato sindaco Christian Formigaro, vicino a Forza Italia. Poi ‘Competenza ed esperienza verso il domani’ candidato sindaco Michele Sordo, già sindaco tra il 1995 e il 2004. Altra lista vicina al centrodestra ‘Progetto Civico – Castagnaro e Menà’ candidato sindaco Jonathan Modenese. La quarta lista è del centrosinistra ‘Aria Nuova’ con candidato Luca Sordo.