Elezioni comunali Treviso 2023, i risultati dello spoglio in diretta

Treviso, 15 maggio 2023 – Tra i 49 comuni al voto per il rinnovo di consiglio comunale e del sindaco, la città di Treviso è uno dei due capoluoghi veneti interessati alla elezioni, il secondo per numero di abitanti, 84.452.

Gli aventi diritto al voto erano 70.387: qui i dati dell’affluenza a Treviso, a Vicenza e in Veneto, oltre al quando e come si vota, oggi, lunedì 15 maggio, dalle 7 alle ore 15. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede di cui daremo conto in diretta.

I candidati sindaco a Treviso

E' sfida a cinque a Treviso per leggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale.

I nomi e le liste: Mario Conte, il primo cittadino uscente nella storica roccaforte leghista di Treviso tenta il bis, lo sostiene il centrodestra unito: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia/Coraggio Italia e Mario Conte Sindaco.

Giorgio De Nardi è il nome del centrosinistra. De Nardi, imprenditore del settore digitale, non ha raccolto l'adesione né del M5S né del Terzo Polo. E’ appoggiato da Pd, Europa Verde, Coalizione Civica per Treviso, Volt, Treviso Civica.

Si presenta compatto il Terzo Polo di Azione e Italia Viva che candida Nicolò Maria Rocco.

Mentre il Movimento 5 Stelle corre insieme a Unione popolare e presenta Maurizio Mestriner.

Il Popolo della famiglia sostiene Luigino Rancan.