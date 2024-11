Regionali Veneto 2025, tensioni nel centrodestra. Salvini: “Candidato sia della Lega”. L’ipotesi Zaia tris

Venezia, 22 novembre 2024 – Dopo la tornata elettorale della scorsa settimana, che ha visto la disfatta del centrodestra in Emilia Romagna ed Umbria, si comincia già a parlare delle prossime regionali in Veneto, previste per il 2025. La poltrona di Luca Zaia è tanto ambita quanto importante: Giorgia Meloni sarebbe in apprensione: in seguito della sconfitta della governatrice leghista umbra Donatella Tesei vorrebbe ‘blindare’ Palazzo Balbi con un presidente di Fratelli d’Italia. Vanno nella stessa direzione le parole del senatore meloniano Roberto Speranzon ad Affari Italiani: “Certi numeri sono inequivocabili, in Veneto, alle ultime europee abbiamo ottenuto il 37,5%”. I nomi in lizza? L’ex assessora all’Istruzione ed europarlamentare Elena Donazzan, o il ministro Adolfo Urso.

Matteo Salvini e Luca Zaia a Pontida nel settembre 2023 (ANSA/MICHELE MARAVIGLIA)

Ma Matteo Salvini non ci sta e sottolinea da giorni che il successore di Zaia debba rimanere in quota carroccio. “La Lega governa bene il Veneto da tanto tempo, proporremo che continui a guidare il Veneto” ha dichiarato il vicepremier a margine dell’assemblea nazionale dell’Anci a Torino. Ancor meglio se la persona a governare fosse ancora Luca Zaia: “Non c'è nessun limite di mandato per i parlamentari, per i senatori e per i ministri e non si capisce perché un sindaco o un governatore debba avere questo limite – ha aggiunto Salvini – A pensarla così temo che sia solo la Lega, io posso continuare a essere convinto di questo, ma se in parlamento tutti gli altri votano contro ne prendo atto e guardo avanti”.

Luca Zaia con la candidata del centrodestra alla presidenza dell'Emilia Romagna, Elena Ugolini (Frasca)

Il mandato di Zaia scade nell’autunno del 2025, ma il leader della Lega è intenzionato a spingere per un unico election day per le regionali, da tenersi in primavera: “Proporrò anche all'opposizione un ragionamento su un unico periodo elettorale, perché se mandi la gente a votare ogni tre mesi poi hai l'astensione – ha spiegato – Votare sotto la neve non mi sembra geniale, proporrò che tutte le elezioni comunali e regionali vengano svolte in primavera fra aprile e giugno”.

Tornando alle candidature e alle presunte tensioni tra Lega e Fratelli d’Italia dopo il voto della scorsa settimana, per ora il Veneto sembra restare saldamente un ‘feudo azzurro’. Il Governance Poll del Sole 24 Ore, pubblicato a luglio, mostra una chiara popolarità del leghista Zaia, che ha raccolto il parere positivo del 68,5% degli intervistati, classificandosi secondo solo all’ormai ex presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Inoltre, alle europee dello scorso giugno, le liste afferenti al centrodestra hanno guadagnato il 59,3% dei consensi: un ottimo incoraggiamento in vista dell’imminente sfida per Palazzo Balbi.