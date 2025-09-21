Elezioni regionali in Veneto, Luca Zaia: “Se il candidato non è leghista, sarà un problema”. Tutti gli scenari

Venezia, 21 settembre 2025 – "Se il candidato non sarà della Lega, sarà un problema". Parole nette, cariche di significato politico, quelle pronunciate da Luca Zaia dal palco di Pontida. Il governatore del Veneto, al terzo e ultimo mandato, non fa un passo indietro e anzi, rilancia: per la corsa alla guida della Regione, la Lega ha un nome e un cognome – Alberto Stefani – e su quello, dice Zaia, "serve rispetto e coerenza con quanto fatto finora". Il dado delle date è tratto: si voterà il 23 e 24 novembre, ma nel centrodestra il quadro resta tutt’altro che definito.

La partita del dopo-Zaia

Da mesi, la questione è sul tavolo della maggioranza, ma la fumata bianca non arriva. Matteo Salvini insiste: dopo tre mandati vincenti, la Lega ha pieno diritto di indicare il successore di Zaia. E il nome sul piatto è quello di Stefani, 39 anni, deputato e vicesegretario federale del Carroccio, con un passato da sindaco a Borgoricco. Un profilo giovane, radicato sul territorio e vicino alla linea salviniana. Ma Fratelli d’Italia intende giocare le proprie carte. Forte del consenso nazionale e di una presenza sempre più capillare nelle amministrazioni locali, il partito della premier Meloni continua a guardare con interesse all'ipotesi di guidare una delle regioni chiave del Nord. Sul tavolo, due i nomi che circolano: quello del senatore Luca De Carlo, già presidente della commissione Agricoltura e fedelissimo della premier, oppure Raffaele Speranzon, nome in ascesa tra i meloniani veneti.

Zaia tira dritto

Dal palco leghista, Zaia appare determinato: “Chiedere un candidato della Lega in Veneto – ha detto – non è lesa maestà. È semplicemente buon senso e coerenza con un’amministrazione che ha portato risultati, efficienza e credibilità istituzionale". L’attuale presidente non ha formalmente benedetto la candidatura di Stefani, ma la linea è chiara: “Il nostro candidato è lui, poi si vedrà cosa dirà il tavolo”. Un messaggio, quello di Zaia, che arriva proprio mentre i vertici del centrodestra tentano di limare le divergenze. Nessuno, nemmeno a Roma, vuole immaginare il Veneto come teatro di una frattura insanabile nella coalizione. Ma il tempo stringe, e le ambizioni non mancano.

Il centrosinistra prova a capitalizzare l'impasse

Mentre il centrodestra sfoglia la margherita, il centrosinistra prova a capitalizzare l’impasse. La coalizione ha ormai da mesi ufficializzato la candidatura di Giovanni Manildo, avvocato e volto noto della politica locale. Ex sindaco di Treviso, espressione del Partito Democratico, Manildo tenta la sfida della vita in una regione che da trent’anni non concede sconti al centrosinistra. Ma il candidato dem punta a intercettare quel voto moderato e civico che, specie nelle aree urbane, potrebbe fare la differenza.

Gli scenari

In attesa della decisione definitiva – che a questo punto si sposterà probabilmente a ottobre – lo scenario resta aperto. La Lega alza la voce, FdI resiste, Forza Italia osserva con cautela e il centrosinistra prepara la campagna. Il Veneto, ancora una volta, si conferma laboratorio politico nazionale. Ma per uscire dallo stallo serve una sintesi. E al momento, non si vede.