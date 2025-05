Elezioni Veneto, Forza Italia lancia la candidatura di Flavio Tosi. La reazione di Salvini

Venezia, 13 maggio 2025 – Il dopo-Zaia è ufficialmente iniziato anche se si attende che il governatore uscente fissi la data delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale veneto.

In casa centrodestra, a monopolizzare il dibattito in questa fase, è per lo più la corsa a comprendere cosa farà Zaia nel prossimo futuro.

Ad assicurare che il presidente continuerà a dare il proprio contributo per il Veneto, ci ha pensato questa mattina il segretario della Lega Matteo Salvini, a Verona nella qualità di Ministro delle Infrastrutture per partecipare all'Automotive Dealer Day.

"Il Veneto - ha detto Salvini - vota insieme a Marche, Campagna, Puglia e Toscana, quindi penso che tutti i partiti della coalizione potranno esprimere le loro potenzialità".

Un messaggio indirizzato anche agli alleati di Forza Italia, che con il vicepremier Tajani, in queste ore hanno caldeggiato la candidatura di Flavio Tosi.

Sulla modalità di partecipazione di Luca Zaia alle prossime regionali in Veneto, Salvini ha ricordato che "è il governatore più amato e apprezzato, e sicuramente continuerà a mettere la sua disponibilità e la sua bravura a disposizione dei veneti con la Lega alle prossime elezioni. Però dobbiamo parlare di cosa fare, perché il Veneto è molto più avanti rispetto alle altre regioni però abbiamo tanti dossier aperti, quindi più che i nomi i progetti, perché il Veneto continui a rimanere un'eccellenza", ha aggiunto.

Per le prossime elezioni in Veneto "rispetto le richieste degli altri, però ovviamente il Veneto è terra di autonomia, è terra di buon governo, è terra di lavoro, è terra di identità, è terra di lingua e di cultura, e quindi fortunatamente il buon governo della Lega è radicato in centinaia di comuni, e sono sicuro che la soluzione si troverà con l'accordo di tutti", ha aggiunto. "Noi siamo orgogliosi - ha proseguito - di quello che la Lega, Zaia e il centrodestra hanno fatto per il Veneto e per i veneti in questi anni. Squadra che vince non si cambia: stiamo crescendo, stanno entrando tanti sindaci, tanti amministratori locali. Sento Luca Zaia tutte le settimane, lo vedrò questa settimana, abbiamo le idee chiare, abbiamo donne e uomini da offrire al centrodestra - ha concluso - per proseguire questa buona attività".

Il diretto interessato, ai giornalisti che gli chiedevano se farà il ministro o se si candiderà alla presidenza del Coni oppure a sindaco di Venezia, ha replicato in maniera secca. "Io non sono ricandidabile" alle prossime regionali, quindi "la scelta politica del prossimo candidato alla presidenza della Regione veneto non ha nulla a che vedere con ciò che farò io in futuro".

Rivolgendosi ai cronisti Zaia è andato anche oltre. "Per favore, risparmiatevi accostamenti maliziosi" si è raccomandato Zaia con i giornalisti.

"E' vero che mi hanno candidato a tutto quello che passa il convento, ma oggi siamo a livelli di riscaldamento a bordo campo. Non so nulla. In futuro si vedrà" ha concluso.