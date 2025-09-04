Incontro tra Salvini e Zaia, per il Veneto un candidato leghista?

Venezia, 4 settembre 2025 – Un incontro per fare il punto sulla strategia in vista delle prossime elezioni regionali in Veneto ma anche per discutere del futuro di Luca Zaia, proiettato verso un incarico di prestigio. Mentre la coalizione di governo è ancora alla ricerca della quadratura del cerchio sul candidato chiamato a raccogliere una pesante eredità politica, nel primo pomeriggio di oggi a Venezia si è svolto a palazzo Balbi, l’incontro tra Matteo Salvini e Luca Zaia.

Tra i temi discussi le Olimpiadi Milano-Cortina e le infrastrutture.

Per quanto riguarda la politica ci sarebbe stato un confronto sulle elezioni regionali, le prospettive in Veneto e i futuri impegni di Zaia.

In particolare, dall’incontro sarebbe emersa la necessità di un candidato leghista, in continuità con Zaia.

Salvini punta sul vicesegretario federale, nonché segretario della Liga Veneta, Alberto Stefani ma ogni conclusione è stata comunque rimandata al vertice di maggioranza di centrodestra non ancora convocato ma in programma la prossima settimana.

Intanto gli alleati di Forza Italia aprono all'investitura da parte leghista ma mettono in guarda gli alleati: "niente lista Zaia".

Il responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia, in una intervista al nostro giornale, ha sostenuto che sia “finita la stagione delle liste civiche: oggi serve rafforzare i partiti nazionali che sostengono un Governo stabile. Bisogna unire, non frammentare: ecco perché vedrei positivamente una candidatura di Luca Zaia nella lista della Lega”.

Per avere un'idea del peso elettorale che una lista recante il nome del governatore uscente potrebbe determinare, basta notare che alle regionali del 2020 Zaia fu riconfermato governatore con il 76,8% dei voti e la sua lista ottenne il 44,6% a fronte del 17% del Carroccio, secondo partito in regione.

E' evidente che la contrarietà, in primis di Giorgia Meloni, a una lista dell'ex presidente, sulla carta capace di confermarsi come cinque anni fa primo partito della regione e di scalzare gli altri partiti di centrodestra, sia condivisa dagli alleati di governo.

Un concetto chiarito a chiare lettere anche dal coordinatore nazionale di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani, che a margine di un evento del partito alla Camera ha dichiarato che sulle candidature di Puglia e Veneto "ci incontreremo presto".

Rispetto alle partite sui candidati ancora non chiuse come in Veneto e in Puglia "come centrodestra non abbiamo mai avuto problemi - ha puntualizzato Tajani -: non siamo un'alleanza di tipo elettorale, come la sinistra. Siamo un'alleanza politica e quindi non dobbiamo trattare ogni volta la possibilità di presentarci insieme. Noi siamo alleati e in tutte le elezioni ci presentiamo insieme".

Intanto - ha proseguito il leader azzurro - "ci stiamo concentrando sulle campagne in Val d'Aosta e nelle Marche, dove le scadenze elettorali sono molto vicine. In Campania, in Puglia e in Veneto, ancora non sono state fissate, quindi c'è ancora tempo per trovare il miglior candidato possibile".

Tajani ha quindi ribadito di ritenere che "in Campania e in Puglia si debba portare soprattutto puntare su un civico, anche se Forza Italia ha i suoi nomi da proporre".

E anche rispetto al Veneto, "ribadisco che, quando ci sono liste di partito, non si può avere una Lista Zaia".