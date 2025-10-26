La strage non è inevitabile

Piero Fachin
La strage non è inevitabile
Veneto
La storia del sindaco Mario Mantovan, eletto grazie ai voti del suo cane Thor: il Tar li conferma
26 ott 2025
MARIO BOVENZI
Politica
La storia del sindaco Mario Mantovan, eletto grazie ai voti del suo cane Thor: il Tar li conferma

Lo sconfitto aveva fatto ricorso per quelle 3 schede con il nome dell’animale, ma il Tribunale amministrativo non ha avuto dubbi: un rafforzativo della volontà dell’elettore di attribuire la preferenza al candidato. Intervista al primo cittadino di Porto Viro: “Ormai siamo famosi, abbiamo anche una pagina su TikTok”

A sinistra il sindaco Mario Mantovan con il suo cane, a destra una foto grande di Thor

Rovigo, 26 ottobre 2025 – Si chiama Thor, come il dio germanico del tuono, è figlio di Angelina Jolie è di Moito. Almeno così è scritto nel pedigree. Guarda, nonostante non sia proprio un gigante, tutti un po’ dall’alto, come sapesse qualcosa che è ignoto ai più. E’ lui la spina nel fianco dei rivali politici di Mario Mantovan, primo cittadino a Porto Viro. Prima, quando era all’opposizione, con il naso puntato contro le magagne del paese del Delta del Po, provincia di Rovigo. Adesso che gli ha tirato la volata elettorale, con la sua simpatia qualche consenso in più gli ha portato, e soprattutto quei voti.

Continua a leggere questo articolo

