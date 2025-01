Terzo mandato Zaia, Lollobrigida: “Centrodestra diviso in Veneto? I nostri elettori vogliono l’unità”

Venezia, 16 gennaio 2024 - “Centrodestra separato in Veneto? I nostri elettori vogliono l’unità”. Il ministro meloniano Francesco Lollobrigida risponde così ai venti di guerra che soffiano sulla politica veneta, dove - in attesa delle decisioni finali sul terzo mandato - c’è aria di crisi all’interno del centrodestra. L’altro giorno, in una conferenza stampa, il governatore Zaia ha minacciato: “Potrei andare da solo”.

Il nodo del terzo mandato non è ancora stato sciolto. I governatori uscenti sono in standby: Luca Zaia attende fiducioso, e anche un po’ spazientito, mentre in Campania il centrodestra ha fatto ricorso contro la legge regionale voluta da Vincenzo De Luca. E la Lega getta benzina sul fuoco: “Chi viene scelto direttamente dai cittadini non debba avere limiti di mandati”, ha detto il capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari.

“A me sembra incomprensibile”, ha commentato in un colloquio con Repubblica il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a proposito delle tensioni tra Lega e Fratelli d'Italia sulle regionali in Veneto. “I nostri elettori hanno sempre voluto l'unità e noi facciamo di tutto per tenere insieme la coalizione”. Non solo. "Abbiamo sempre governato bene insieme - ha continuato - non è che ci si ammazza per il Veneto” all’interno del centrodestra. E ha aggiunto: “Non respiro aria di crisi, per la verità”.

“Un Fratello per il Veneto? Noi abbiamo una classe dirigente preparata e competente, anche al Nord come in tutta Italia, tanto che esprimiamo il presidente del Consiglio. Anche per il Veneto vale lo stesso discorso: l'importante è che il candidato sia uno bravo. Bisogna scegliere i migliori e questo ci ha permesso di vincere in quasi tutte le regionali. Anzi, anche in Sardegna, a dirla tutta, abbiamo vinto politicamente”.

"Il nostro punto di vista è che chi viene scelto direttamente dai cittadini non debba avere limiti di mandati perché alla fine il popolo sovrano possa valutare se ha amministrato bene o male. Prendiamo atto che questa posizione è solo nostra. Ma, al netto della vicenda Zaia o De Luca, il problema in Veneto è politico se Zaia non può più correre, ma la Lega ha governato bene, allora a chi spetta la regione Veneto?”. Lo dice il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, alla trasmissione Agorà su Rai 3.

“Se Meloni vuole tenere insieme il centrodestra - prosegue Molinari - deve fare come Berlusconi: non guardare solo al momento elettorale contingente, ma deve valutare le specificità dei singoli partiti. Visto che la Lega è caratterizzata da sempre come il partito dei territori e dell'autonomia, gli alleati del centrodestra dovrebbero tenere conto di questa peculiarità. Così si tiene insieme una coalizione. Non bisogna guardare solo al dato elettorale”.