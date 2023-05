Veneto, elezioni comunali 2023 in 49 comuni. Quando e come si vota

Veneto, 11 maggio 2023 – Sono 49 i comuni veneti chiamati domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023 al rinnovo del consiglio comunale e del sindaco, di cui 44 per la ‘scadenza naturale di mandato’. Ma in quali comuni si vota? In che orari sono aperti i seggi? Come e si vota? Le modalità di voto, infatti, sono differenti a seconda che si voti in un comune capoluogo (in questa tornata Vicenza e Treviso) o comunque sopra i 15mila abitanti, dove potrebbe esserci il ballottaggio 15 giorni dopo, oppure in comuni sotto la soglia dei 15mila abitanti. Ecco le risposte.

Orari di apertura seggi

Domenica 14 maggio 2023, dalle 7 alle 23, e lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15, si vota per rinnovare il consiglio comunale e il sindaco in 49 comuni veneti, tra cui due capoluoghi, Vicenza e Treviso. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni, lunedì alle ore 15. L'eventuale turno di ballottaggio, che riguarda solo i due capoluoghi e i comuni oltre i 15mila abitanti (10 in Vento su 49), avrà luogo nel caso in cui nessun candidato a sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti al primo turno (ovvero il 50% più 1 dei voti). Se previsto, dunque, il secondo turno si terrà domenica 28 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 15. Anche per il ballottaggio lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni, lunedì 29 maggio alle 15.

Chi vota in Veneto

In Veneto le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 riguardano 543.143 aventi diritto al voto di 49 comuni, di cui 2 capoluoghi, Vicenza e Treviso, e 10 comuni sopra i 15 mila abitanti, in cui, dunque, si potrebbe andare, se nessuno dei candidati dovesse superare il 50% più uno dei voti, al ballottaggio. I 10 comuni sopra i 15mila abitanti sono:

Vicenza San Donà di Piave e Martellago, nel Veneziano Piove di Sacco, in provincia di Padova Villafranca di Verona, Bussolengo e Sona, nel Veronese Adria, in provincia di Rovigo Vedelago (unico comune sopra i 15mila oltre al capoluogo, Treviso). Di questi 49 comuni, 44 sono al rinnovo per la scadenza naturale del mandato, 5 invece per quelli sciolti anticipatamente per motivi diversi.

Come si vota

Le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni.

Comuni fino a 15.000 abitanti

Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco. É eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti, senza ballottaggio.

Comuni sopra i 15.000 abitanti

Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può:

• tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;

• tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri;

• esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. É eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 29 e lunedì 29 maggio per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.