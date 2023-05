Vicenza al ballottaggio, sfida tra Possamai e Rucco

Vicenza, 27 maggio 2023 - Si torna alle urne a Vicenza il 28 e il 29 maggio per scegliere al ballottaggio il nuovo sindaco. A sfidarsi sono il candidato del centrosinistra Giacomo Possamai e quello del centrodestra Francesco Rucco. I

In Veneto oltre al capoluogo berico si torna ai seggi anche in altri tre comuni che non hanno eletto il primo cittadino il 14 e 15 maggio: Adria (Rovigo), Vedelago (Treviso) e Sona (Verona).

Si vota domenica 28 dalle 7 alle 23 e lunedì 29 dalle 7 alle 15.

A Vicenza la sfida è tra Giacomo Possamai, candidato sindaco per il centrosinistra, e Francesco Rucco, per il centrodestra che va a caccia di una riconferma che appare in salita: al primo turno Possamai si era fermato al 46,23% e Rucco, sindaco uscente, al 44,06%. I due si contenderanno al ballottaggio, il 28 e 29 maggio, la poltrona di primo cittadino di Vicenza. I risultati del primo turno. Gli aventi diritto al voto sono 89.110.

Possamai, capogruppo Pd nel Consiglio regionale veneto, è sostenuto da 6 liste: Pd, Europa Verde-Si Sinistra Italiana-Coalizione Civica, Possamai Sindaco, Azione-Italia Viva, Da Adesso In Poi-Vinova, Lista Tosetto Ripartiamo Da Vicenza.

Rucco, sindaco uscente, è sostenuto da 4 liste: Lega Salvini, Forza Italia, FdI Meloni, Rucco sindaco. Per il ballottaggio nessun apparentamento ufficiale per Possamai, mentre Rucco ha siglato un apparentamento con Claudio Cicero (sostenuto dalla lista Cicero Impegno A 360°).

Il turno di ballottaggio, dato che nessun candidato a sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si terrà domenica 28 maggio, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 29 maggio, sempre dalle ore 7 alle 15. Anche per il ballottaggio lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni.

Per votare l’elettore deve presentarsi al seggio ed esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento personale (carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione). È possibile recarsi al voto anche con la ricevuta della richiesta della carta d’identità elettronica. Ai fini dell’identificazione degli elettori, sono validi anche le carte d’identità e gli altri documenti di identificazione scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante. Nel caso in cui la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento di tutti gli spazi relativi alla certificazione del voto occorre, prima di presentarsi a votare, richiedere una nuova tessera elettorale. Nuovo servizio: Attestato sostitutivo tessera elettorale (non attivo per cittadini Aire e per cittadini che abbiano cambiato indirizzo all'interno del Comune dal 30 marzo 2023 compreso) Se l'elettore o un componente del proprio nucleo familiare ha smarrito la tessera elettorale, o non l'ha ricevuta, o è esaurita, può recarsi presso lo sportello dell'ufficio elettorale o, in alternativa, può scaricare l'attestato sostitutivo della tessera, accedendo al seguente link: Attestato sostitutivo della tessera elettorale

Ricevuta la scheda elettorale, l'elettore può esprime il proprio voto tracciando un segno:

solo sul nome del candidato sindaco : in questo caso il voto va soltanto al candidato sindaco

: in questo caso il voto va soltanto al candidato sindaco solo su una lista : in questo caso il voto va alla lista prescelta e al candidato sindaco ad essa collegato

: in questo caso il voto va alla lista prescelta e al candidato sindaco ad essa collegato sul nome di un candidato sindaco e su una lista che sostiene un altro diverso candidato

È possibile esprimere fino ad un massimo di due preferenze, scrivendo il nome e cognome, o soltanto il cognome del candidato o dei candidati a consigliere comunale, a fianco della lista prescelta, alla quale i candidati votati devono appartenere. Nel caso in cui l'elettore intenda esprimere due preferenze, è necessario che si tratti di candidati di sesso diverso tra loro e appartenenti alla stessa lista. Se l'elettore esprime due preferenze per candidati dello stesso sesso (entrambe le preferenze per candidati maschi o entrambe per candidate di sesso femminile), la seconda preferenza espressa sarà annullata.