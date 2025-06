Zaia è il governatore più amato, piace anche al centrosinistra. “Sono grato, il Veneto è un modello”

Venezia, 29 giugno 2025 – Il 57,9% degli italiani è favorevole al terzo mandato per i presidenti di regione, come chiesto a gran voce in particolare dalla Lega. Contrario solo il 42,1% degli intervistati. E' il principale risultato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale dell'istituto demoscopico Lab21. Tra i governatori più amati dagli italiani, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si conferma ampiamente in prima posizione con una percentuale di gradimento ancora in crescita al 67,8%, ma è amato anche dal 56,7% degli elettori di centrosinistra e di quelli degli altri partiti (52,1%).

Zaia riscuote la fiducia del 77,9% degli elettori di centrodestra e precede altri due leghisti, Massimiliano Fedriga, del Friuli Venezia Giulia, e Attilio Fontana, della Lombardia.

Seguono Marco Bucci (Liguria) e Michele De Pascale (Emilia-Romagna), quarti e in quinta posizione Vincenzo De Luca (Campania).

“È un risultato certamente lusinghiero - ha commentato Zaia - e lo accolgo con grande gratitudine. Tuttavia lo considero soprattutto la conferma che un modello amministrativo fondato su concretezza, ascolto e visione continua a trovare riscontro tra i cittadini. Questo risultato non premia solo me, ma una squadra che ogni giorno si impegna per migliorare la vita del nostro territorio”.

E riguardo al consenso «trasversale» sulla sua figura, il presidente si dice convinto che “una carica istituzionale debba rappresentare tutti, a prescindere dalle appartenenze politiche. Ogni cittadino è portatore di diritti e aspettative legittime. La vera sfida per chi governa è dare risposte anche a chi non ti ha votato. Questo è impegno democratico laico: non si tratta solo di amministrare, ma di farlo con equità, responsabilità e rispetto per la pluralità delle idee”.

Negli ultimi anni, come puntualizza Zaia, il Veneto è diventato un punto di riferimento in molti settori: sanità, export, sicurezza idraulica, turismo, gestione delle emergenze. Ma anche nella frontiera della ricerca e dell'innovazione. Penso, ad esempio, al progetto Hyper Transfer, il treno superveloce da 1000 km/h presentato di recente a Monaco di Baviera: un'idea futuristica, certo, ma validata dall'Università di Padova e da Italferr - la società tecnologica del gruppo Ferrovie dello Stato. La tratta di prova, lunga 10 km, sarà realizzata proprio in Veneto, completamente finanziata da capitali privati. È un'iniziativa che mette la nostra Regione al centro del dibattito mondiale sui nuovi modelli di mobilità: ecologici, sostenibili, ma con prestazioni finora impensabili».

Villanova (Lega): L'idea di correre da soli ci stuzzica

Dopo la bocciatura del terzo mandato, in Veneto si attende che Zaia fissi la data delle elezioni regionali che, salvo rinvii, si terranno in autunno. E nel centrodestra c'è chi fa riferimento al sondaggio per rivendicare la leadership della Lega, aprendo finanche all'ipotesi di una corsa solitaria. A commentare il sondaggio, infatti, è stato anche Alberto Villanova, capogruppo della Lega-Liga Veneta in Consiglio regionale del Veneto.

“Ci sono due dati sorprendenti di questo sondaggio”, ha dichiarato Villanova, parlando con Affaritaliani.it. “Il primo è il fatto che la maggioranza degli elettori di centrosinistra ha ampia fiducia di Luca Zaia. Evidentemente, la narrazione del Pd Veneto in questi anni non ha fatto presa nemmeno sul loro elettorato. Un punto resta fermo, come il sondaggio conferma: la Lega è il perno fondamentale del centrodestra in Veneto - spiega -. Per storia, cultura, presenza sul territorio. Dispiace doverlo dire ma la sceneggiata sullo stop al terzo mandato non è stata rispettosa della nostra storia. I veneti non amano iniziare i discorsi per niente: le cose o si fanno, o si fa a meno di parlarne. Noi siamo per fare le cose in squadra, ma se ci sentiamo presi in giro, allora questo diventa un grosso problema per tutti. L'idea di far da soli, anche dopo questo sondaggio, inizia davvero a stuzzicarci”.