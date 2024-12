Coni, premiate le benemerenze venete. Anche Giovanni Malagò alla consegna a Rovigo

Rovigo, 6 dicembre 2024 – “E’ la prima volta che vengo a Rovigo e faccio i complimenti per questo bellissimo teatro. Facendomi dare alcuni dati dal mio portavoce sulle medaglie olimpiche venete, sono 68 le medaglie d’oro conquistate in questa regione dalla fondazione delle olimpiadi, e a Rovigo che ha una importante tradizione in alcune discipline è tempo di vincere un titolo. Solitamente porto fortuna”. Con queste parole il presidente del Coni nazionale Giovanni Malagò ha salutato la platea del teatro sociale di Rovigo in occasione delle benemerenze del Coni Veneto. Platea occupata, oltre che dalle autorità civili e militari, da oltre 60 dirigenti e atleti delle società premiate con i riconoscimenti del Coni: medaglie d’oro e d’argento al valore atletico, Palme d’argento al merito tecnico, Stelle d’oro e d’argento al merito sportivo per società.

Se la platea, appunto, era occupata dai premiati, è stato un peccato che gallerie e balconi fossero vuote, nella magnifica cornice del sociale: sarebbe bastato invitare gli studenti del liceo sportivo o qualche atleta di società rodigine considerata la presenza del numero 1 del Coni. “Il Veneto ha vinto 10 medaglie alle recenti olimpiadi a Parigi – ha detto Malagò – pari al 25 per cento del medagliere complessivo: è una regione multidisciplinare e questo è fondamentale”. La cerimonia è stata aperta dagli studenti del Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo che hanno suonato l’inno nazionale.

A fare gli onori di casa il presidente regionale del Coni Dino Ponchio. “Onoriamo chi ha onorato lo sport, le parole di Ponchio. Arriviamo a questa cerimonia uscendo dalle due pandemie che ci hanno assalito negli ultimi tre anni, quella del Covid e quella dello scoppio dei costi energetici. Ne siamo usciti grazie al popolo dello sport che ha trovato la forza e la capacità per resistere e reagire con dedizione, passione e impegno. Ora abbiamo la terza pandemia da superare. Quella impostaci dalla brutta, bruttissima legge di riforma dello sport. Contiamo sulla reazione e sulla forza che lo sport è entrato nella nostra Costituzione e allora, se è vero che lo sport è importante, se è vero che fare sport è oramai un ‘diritto’ in particolare per i giovani, allora lo sport rivendica anche il diritto di essere aiutato a tutti i livelli giuridico-amministrativi”.

A rappresentare la Regione Veneto l’assessore allo sport, il polesano di Stienta, Cristiano Corazzari. A dare il saluto della città, Valeria Cittadin, sindaca di Rovigo. “Grazie davvero al Coni per l’opportunità data alla nostra città. E’ una giornata bellissima organizzata in un teatro rinomato a livello nazionale. Questo è il luogo giusto per parlare di sport perché lo sport è cultura.” Tra i presenti anche il Prefetto di Rovigo, Franca Tancredi, il questore Eugenio Vomiero, il comandante provinciale dei Carabinieri, Edoardo Campora, il vicesindaco di Rovigo, Andrea Bimbatti, il presidente della Provincia Enrico Ferrarese.

I premiati

Medaglie d’argento al Valore Atletico: Giacometti Noemi, Princic Elisa, Gainelli Alberto, Tommasi Enrico, Ghedina Kristian, Ashlock Jimmy, Mogavero Antonio, Liviero Nicola, Barbieri Ettore, Berthod Thomas, Bozzetto Liam, Campulla Lorenzo, Campulla Francesco, Dal Sasso Davide, De Gerone Mirco, Diquigiovanni Leonardo, Frigo Marco, Luciani Veronica, Panfili Antonio, Rigoni Luca, Rossetto Alessandro, Volpe Tommaso, Minot Carlo, Sammartin Elia, Vannini Sabrina, Correzzola Marco, Ghiotto Davide.

Medaglie d’oro al valore atletico: Panato Cecilia, Carpitella Giovanni, Barbon Erica, Dametto Consuelo, Franchin Laura, Mella Riccardo, Morandin Gaia, Paronetto Sofia, Baldo Elisa, Perazzoli Francesco, Pesavento Franco, Camisotti Alessandro.

Palme d’argento al merito tecnico: Slongo Paolo, Martignon Giovanni, Cappelletto Giovanni. Stelle d’argento al merito sportivo per società: Polisportiva Casier, Scherma Conegliano, Sci Club Nottoli, Ass. Atletica, SANP, Camposampiero, Cortina Energym.

Stelle d’oro al merito sportivo per persone: Bilato Adriano, Zanella Fiorenzo, Agostini Adone.

Stelle d’argento al merito sportivo per persone: Tosato Briuno, Guerra Roberto, Sartorato Bruno, Bragadin Alvise, Ceccarello Vanni, Zurma Maurizio, Zampiero Lucio, Prandi Prando, Gnesato Stefano, Falco Giuseppe, Vilnai Romeo, De Conti Michele, Negrin Giovanni.