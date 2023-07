Tragedia in Cadore, Angelika Hutter piantonata in psichiatria: si teme un gesto estremo

Venezia, 12 luglio 2023 – Stanno arrivando dalla Germania i genitori di Angelika Hutter, l’automobilista arrestata per il triplice omicidio stradale di Santo Stefano di Cadore. La 31enne ha avuto uno choc post traumatico dopo il gravissimo incidente di giovedì scorso e ora è ricoverata nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Venezia, piantonata a vista in una stanza singola da due poliziotte penitenziarie. Evidentemente i ricordi di quel terribile impatto con le tre vittime – il 48enne Marco Antoniello, la 65enne Mariagrazia Zuin e il piccolo Mattia di due anni – stanno riaffiorando e la procura teme un gesto estremo.

La donna era in stato confusionale da giorni. Dal carcere femminile della Giudecca, dove è stata trasferita subito dopo l’arresto sul luogo dell’incidente, continuava a ripetete: “Sono in un baratro”. Ieri il gip di Belluno ha convalidato la custodia cautelare in carcere per il pericolo di fuga in caso di rilascio. Intanto gli amici d’infanzia di Elena Potente, la mamma 42enne sopravvissuta all’incidente, hanno lanciato una raccolta fondi per lei e l’unico figlio che le è rimasto.

Rinviato l’interrogatorio di garanzia

Il gip bellunese Enrica Marson ieri ha convalidato il fermo preventivo di Angelika Hutter e la custodia cautelare in carcere, motivata dal pericolo di reiterazione del reato. Ma non è stato possibile interrogarla, come invece sperava. Le sue condizioni di psichiche sono peggiorate e il gip ha deciso di ascoltare il racconto della donna quando sarà in grado di parlare. Per ora, sembra che la 31enne si sia rinchiusa nel mutismo. I suoi genitori sono partiti dalla Germania – dal paesino bavarese di Alholming, in Baviera, dove la famiglia abita – per raggiungere la figlia in Italia. Per vederla dovranno chiedere l’autorizzazione al procuratore capo di Belluno, Paolo Luca.

