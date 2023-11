Treviso vince l’European Green Leaf 2025: ecco i progetti ecologici premiati

Treviso, 13 novembre 2023 – Treviso è una medaglia a due facce, a dirlo è l’Europa. Se da una parte l’organismo europeo per il monitoraggio del clima ha inserito il capoluogo trevigiano al 26esimo posto delle città più inquinate d’Europa, dall’altra parte la stessa Commissione ha premiato la città per le politiche green.

‘Treviso Città verde europea 2025’ agli European Green Leaf Award, prima realtà italiana a salire sul podio. È il prestigioso titolo per le città europee sotto i 100mila abitanti per la transizione ecologica. Nel corso della cerimonia dell’European Green Leaf 2025 - che si è tenuta alla Kultuurikatel di Tallinn, EU Green Capital 2023 e quindi città ospitante della finalissima – sono state premiate Vilnius, capitale della Lituania, e Treviso.

“Ringrazio la Commissione e tutte le città che hanno condiviso questo periodo di amichevole confronto”, ha detto il sindaco di Treviso, Mario Conte, subito dopo l’annuncio della vittoria. “Ringrazio la mia squadra, i partner che ci hanno aiutato a costruire una città sempre più sostenibile, ma soprattutto la mia comunità che è la vera protagonista di questo cambiamento. Questo per noi è un punto di partenza e una grande responsabilità nei confronti delle future generazioni con le quali ci impegniamo a costruire una città sempre più accogliente, inclusiva e sostenibile”.

La candidatura di Treviso all’European Green Leaf Award si fondava su alcune buone pratiche e progetti ambientali messi in campo da aziende, associazioni e cooperative del territorio del territorio come Alto Trevigiano Servizi, Contarina, Rocking Motion e Cooperativa Comunica.

Il sindaco Mario Conte ha portato alla presentazione davanti alla giuria le testimonianze delle diverse anime che descrivono, attraverso i loro progetti, la Treviso sostenibile. Ecco quali.

Tra i progetti che hanno convinto la giuria del premio, svetta il ‘Green New Deal’ trevigiano per la creazione di 18 parchi urbani e boschi periurbani, l’incremento degli alberi (+ 4.487) con possibilità di metterne a dimora altri 15mila nei prossimi anni e la riqualificazione della discarica di via Orsenigo con la forestazione e il parco fotovoltaico per l’istituzione delle comunità energetiche, il più grande intervento di bonifica ambientale nella storia della città.

Importante, in chiave di miglioramento della qualità dell’aria e di coinvolgimento del territorio nell’attuazione delle politiche ambientali, il progetto ‘Bike To Work’ – condiviso con 18 comuni dell’area vasta trevigiana – con l’erogazione di buoni spesa in base ai chilometri percorsi a piedi e in bicicletta per raggiungere il posto di lavoro e la possibilità di depavimentare, con il recupero a verde di alcune aree e l’installazione dei ‘Green Wall’ nelle scuole.

Presenti nel dossier, anche l’iniziativa ‘freeaqua.it’ a cura di Rocking Motion, per la valorizzazione artistico culturale delle 130 fontane cittadine, la sensibilizzazione al ri-uso di borracce e contenitori con l’acqua pubblica e i laboratori nelle scuole a cura della Cooperativa Comunica per la realizzazione delle ecosfere nell’ambito della campagna del Comune ‘Treviso più verde e resiliente’.

Per quanto riguarda Ats, gli interventi per l’ampliamento della rete dell’acquedotto e la riduzione delle perdite, ma anche l’implementazione della rete fognaria con il passaggio dal 30 al 70% di utenti allacciati e l’innovativo cantiere con la tecnica del microtunneling per l’allacciamento del centro storico al depuratore di Sant’Antonino.

A portare Treviso sul podio dell’European Green Leaf Award è stata anche l’alta percentuale di raccolta differenziata certificata dalle statistiche nazionali – è il città capoluogo più riciclona d’Italia con l’86,8% di frazione differenziata – e la gestione integrata dei rifiuti con la produzione di bio-metano attraverso il trattamento dei rifiuti organici.