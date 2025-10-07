Una vita al servizio del paziente, il dottor Paolo De Pieri va in pensione

Rovigo, 8 ottobre 2025 - Una vita al servizio della sanità. Il dottor Paolo De Pieri, con la sua dedizione e professionalità, lascia un’impronta indelebile nell’organizzazione sanitaria polesana. Dirigente medico nell’Azienda Usl 5 ha concluso il suo percorso professionale con il raggiungimento del pensionamento. La sua carriera si estende per oltre due decenni, De Pieri ha ricoperto ruoli di rilievo all’interno dell’organizzazione sanitaria polesana, contribuendo significativamente al miglioramento dei servizi e alla qualità dell’assistenza offerta alla comunità.

Nei giorni scorsi il direttore generale dell’Usl 5, Pietro Girardi, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal dottor De Pieri. ‘Ha rappresentato un punto di riferimento per l’intera azienda Usl 5. La sua esperienza e il suo impegno hanno contribuito in modo significativo al miglioramento dei servizi offerti alla nostra comunità. A nome di tutta l’organizzazione, gli auguro una serena pensione’. Anche il direttore dei servizi socio-sanitari, dottor Marcello Mazzo, ha espresso il suo riconoscimento- ‘La professionalità e la dedizione del dottor De Pieri _ le sue parole _ sono state fondamentali per lo sviluppo e l’efficienza dei servizi socio-sanitari nel nostro territorio’.

La carriera. Nato il 10 settembre 1958, De Pieri si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova nel 1989 e si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva nel 1995. Nel 1998 è stato nominato Responsabile dell’Unità per la Qualità e Responsabile del Distretto Socio-Sanitario dell’ex Usl 19 di Adria. Da allora, ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità all’interno dell’Usl 18 e poi Usl 5 tra cui direttore della direzione medica ospedaliera di Rovigo e Trecenta, direttore della funzione ospedaliera e direttore dell’Unità operativa complessa di Direzione Medica presso l’Ospedale di Adria. Dal 2020, ha assunto il ruolo di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto 1 di Rovigo, dove ha continuato a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire l’accesso ai servizi per le persone con disabilità e non autosufficienti. La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno costante nella promozione della qualità e dell’efficienza dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla gestione dei rischi clinici e alla formazione del personale.