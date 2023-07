Veneto 2050, una regione spopolata e vecchia: 1 milione di abitanti in meno perché “oggi i giovani non guadagnano abbastanza”

Venezia, 6 luglio 2023 – Sempre più avanti con l’età e pochissimi figli, con i giovani che non guadagnano abbastanza per i propri progetti di vita autonoma. E anche se l’economia va bene, nel 2050 il Veneto sarà una regione spopolata, con un milione di residenti in meno rispetto a oggi.

Rapporto Istat 2023

È la fotografia che emerge dal Rapporto statistico 2023 della Regione del Veneto, presentato stamane nell'aula magna Silvio Trentin dell'Università Cà Foscari di Venezia, uno studio che mette in risalto come la popolazione veneta sia sempre più vecchia, a causa di un significativo crollo delle nascite, mentre i giovani tra i 18 e i 34 anni oggi sono 825 mila, quando vent'anni fa superavano il milione.

Calano i giovani: nel 2050 i veneti saranno 4 milioni

A differenza delle precedenti edizioni, il documento oltre a tracciare un'analisi puntuale del tessuto economico e sociale, propone un focus importante sui giovani che “secondo l'Istat - ha sottolineato l'assessore alla Programmazione e bilancio, Francesco Calzavara -, entro il 2050 potrebbero diminuire di un ulteriore 15%”. Allo stesso tempo, la popolazione del Veneto rischia di passare dagli attuali 5 a 4 milioni di abitanti.

Meno figli nelle famiglie venete

Dal rapporto emerge come i giovani posticipino sempre di più i progetti di vita autonoma: "Nel 2021 - ha sottolineato Calzavara - il 64% viveva con i genitori, a fronte del 50% a livello europeo. La maggioranza di questi, il 46%, è occupato, ma con un reddito non sufficiente a garantire un'autonomia”. Diminuisce anche il numero di figli nelle famiglie venete: nel 2022 sono passati da una media di 1,46 a 1,27 per nucleo, a fronte del dato nazionale di 1,24. “Questo, nonostante il desiderato continui a essere quello di avere due figli”, ha precisato Calzavara.

Economia in salute: bene costruzioni e turismo

Sul fronte del lavoro, invece, il tasso di occupazione giovanile in Veneto è del 58%, terzo dato nazionale, e il numero di Neet è sceso al 13%. Dall'analisi congiunturale, emerge invece un Veneto in salute, con ottimi dati sul fronte dell'export, che registra una crescita del 16% sul 2021 e un +26,1% sul 2019. Dati significativi anche per il settore delle costruzioni (+10,5%) trainato dai bonus edilizi, e sul fronte occupazionale (+3,1%). Ottimi prestazioni a livello regionale per il turismo, che chiude il 2022 con un +30,2% rispetto al 2021, e vede un ulteriore crescita del 43,1% nel primo trimestre di quest'anno. In aumento la presenza di tedeschi (+5,9% sul 2019), ma anche quella degli americani (+8%).