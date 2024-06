Maltempo Veneto, allerta gialla per rovesci intensi e temporali: l’Adige sotto osservazione

Venezia, 30 giugno 2024 – La tregua è finita: il maltempo torna sul Veneto. Ad annunciarlo è l’allerta idrogeologica e idraulica diramata dal Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione dalle 14 di oggi alle 6 di martedì 2 luglio. L’obiettivo è anticipare eventuali criticità che potrebbero emergere. Le zone interessate sono quelle dei bacini Adige-Garda e Monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige e Basso Brenta-Bacchiglione.

L’allerta è dovuta ai livelli del fiume Adige in varie località del Veneto, sebbene sia da considerarsi ‘gialla’ solo nel tratto a valle di Boara Pisani. Codice verde, invece, per il tratto a monte. La situazione sarà monitorata costantemente.

La Protezione civile segnala che la fase operativa di attenzione per criticità idrogeologica per temporali su tutti i bacini della Regione partirà alla mezzanotte di oggi: qualche rovescio e temporale – probabilmente anche di carattere intenso – colpirà soprattutto l’entroterra centrale e nord-orientale.

Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sono attese per la giornata di lunedì, in mattinata nelle zone montane e in seguito in pianura. Il sud del Veneto sarà interessato da possibili forti rovesci accompagnati da vento intenso e locali grandinate, anche nelle prime ore di martedì.