Acqua alta a Venezia, il Mose è in allerta. Nubifragi in arrivo col Ciclone Medusa: le previsioni

Venezia, 18 ottobre 2023 – Acqua alta a Venezia, il Mose è già stato allertato per per entrare in funzione. Sarà un fine settimana di disagi per abitanti e turisti quello che per sta per arrivare, con un picco di marea in continuo rialzo già a partire da domani, giovedì 19 ottobre.

La barriera che protegge il centro storico dalle mareggiate potrebbe sollevarsi dalle 11 alle 16, in previsione del picco di 115 centimetri intorno alle 13.10. Poi il livello salirà ancora: ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Da domani, con l'arrivo del ciclone Medusa, l'Italia si troverà alle prese con la prima “bomba meteorologica” dell'autunno. “Il nostro Paese verrà letteralmente spaccato in due sul fronte meteorologico: mentre le regioni del Nord verranno colpite da nubifragi e tempeste di vento, al Sud si dovranno fare i conti con un'ondata di caldo fuori stagione, con valori quasi da record”, spiega Antonio Sanò, fondatore del sito Il Meteo.it.

Torna l'acqua alta nel weekend, favorita dal repentino cambio nelle condizioni meteorologiche che già nei giorni scorsi ha portato all’abbassamento delle temperature sia in montagna, che in città. La zona più fredda è proprio la costa del Veneziano. Ma l’innalzamento delle mareggiate in laguna è anche tipica dell’autunno.

L'Ufficio maree del Comune prevede per domani, giovedì 19 ottobre, un primo picco di 115 centimetri alle ore 13.10, con la probabile attivazione del sistema Mose dalle 11 alle ore 16. Sull'Italia, nel corso della settimana, si è attivata una perturbazione che potrebbe assumere carattere di notevole intensità.

Domani, e soprattutto venerdì 20 ottobre, è previsto un importante e repentino calo di pressione sull'area veneziana con un forte gradiente lungo l'asse dell'Adriatico. Attesa una differenza di temperatura tra il versante orientale e quello occidentale della costa, in concomitanza del bacino centro-settentrionale del territorio. La previsione per venerdì 20 ottobre è di un altro massimo di marea a 120 centimetri alle ore 14.